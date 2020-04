Corona-Krise nur erste Aufgabe: Twitter-Chef Jack Dorsey spendet eine Milliarde Dollar für Sonder-Fond

Twitters Chef Jack Dorsey will sich auch and er Bewältigung der Corona-Krise beteiligen. Er stiftet knapp ein Drittel seines aktuellen Vermögens einem Fond, dessen vordringliche Aufgabe es ist, die Folgen der Pandemie abzumildern, aber er hat noch weitere Pläne.

Dieser Tage gehört es schon fast zum guten Ton für Firmenlenker und Wirtschaftskapitäne, sich mit eigenen Mitteln oder Initiativen am Kampf gegen Corona zu beteiligen. Da möchte auch Jack Dorsey nicht zurückstehen, dem Dienst Twitter, dem er vorsteht, kommt in der Krise als Informationsmedium eine Schlüsselrolle zu. Dorsey erklärte natürlich per Tweet, er werde rund 28% seines Vermögens in Form von Aktien in einen Fond einbringen, dessen erste und wichtigste Aufgabe es sein soll, die Folgen der Corona-Krise bewältigen zu helfen.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020