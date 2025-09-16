Amazon: Prime Deal Days für den 07. und 08. Oktober 2025 angekündigt

Mit Blick auf die ganzen Produktneuheiten rund um die IFA und von Apple wird das Weihnachtsgeschäft so langsam eingeläutet. Deshalb kündigte Amazon soeben seine nächsten Prime Deal Days an, die im Oktober 2025 anlaufen werden.

Prime Deals Days für 07. und 08. Oktober 2025 angekündigt

Amazon hat heute auf der Startseite ein neues Banner freigeschaltet und damit die Prime Deal Days für den 07. und 08. Oktober 2025 angekündigt. Zwei Tage soll es wieder attraktive Angebote geben. Das Sortiment reicht von Elektronik über Mode bis hin zu saisonalen Artikeln für Herbst und Winter. Unter den teilnehmenden Marken finden sich etwa GoPro, Sennheiser und Levi’s. Amazon betont, dass neben klassischen Rabatten auch digitale Helfer den Einkauf erleichtern sollen. Der K.I.-basierte Assistent Rufus soll Kunden dabei unterstützen, Angebote besser zu vergleichen und die relevanten Produkte schneller zu finden.

Erste Angebote bereits verfügbar

Bereits jetzt hat Amazon erste Angebote im Rahmen dieser Aktion online gestellt, diese gelten, wie die Aktion selbst, nur für Prime-Mitglieder. Wer also noch keine Mitgliedschaft bei Prime Video hat, kann diese für die kommenden 30 Tage kostenfrei ausprobieren.

Zu den ersten Angeboten gehören Amazon Music Unlimited für vier Monate oder die Lese-Flatrate Kindle Unlimited. Kindle Unlimited umfasst den Zugriff auf mehrere Millionen E-Books, darunter auch zahlreiche deutschsprachige Titel sowie internationale Bestseller. Die Aktion läuft bis zum 8. Oktober und gilt ausschließlich für berechtigte Prime-Kunden.