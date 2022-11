Home Smart Home Controller for HomeKit ist in Version 6.0 verfügbar: Das ist neu

Controller for HomeKit ist in Version 6.0 verfügbar: Das ist neu

Zuletzt überarbeitete Apple seine Home-App mit iOS 16, beschränkte sich aber größtenteils auf die Optik. Wirklich neue Funktionen sind indes nicht dazugekommen. So fehlt beispielsweise immer noch eine Backup-Funktion. Genau hier kommen Apps wie Controller For HomeKit ins Spiel. Die hat nun ein großes Update bekommen und liegt runderneuert in Version 6 vor.

Controller for HomeKit 6.0

Das Thema Backup haben wir schon kurz angerissen und ist natürlich weiterhin einer der Vorzüge der App. Mit Version 6 nehmen sich die deutschen Entwickler nun dem Thema Benachrichtigungen mitsamt dazugehöriger Push-Notification an und bauen dieses recht umfangreich ein. Klingt theoretisch, ist in der Praxis aber ein oft benötigtes Szenario. Verlässt man die Wohnung, kann Controller For HomeKit nun eine Push-Mitteilung über die offenen Fenster verteilen – HomeKit bzw. die Home-App können das nicht. Anbei einmal die Release-Notes aus dem App Store:

Wichtig

Hohe Luftfeuchtigkeit und geschlossenes Fenster im Bad!

Das Wohnzimmer hat über 23°C, und die Heizung ist eingeschaltet!

Sie haben das Haus verlassen, und ein Licht ist noch an!

Beobachtung von Zeit und Zustand

Das Badezimmerfenster ist seit mehr als einer Stunde offen!

Bewegung im Garten erkannt (3x in 10min). Tippen Sie auf , um die Kamera anzuzeigen.

nutzerabhängig

Du hast 15 Mal in deinem Bett geschlafen. Zeit, die Laken zu wechseln!

Die Kaffeemaschine wurde seit der letzten Reinigung mehr als 30 Mal benutzt!

Wiederkehrende Aufgaben

Sie bewässern seit 15 Minuten. Bewegen Sie den Rasensprenger!

Informationen

Das Schwimmbad ist jetzt 22°C warm.

Batterie des Bewegungsmelders unter 5%!

Reinigung des 1. Stocks abgeschlossen.

Die Wäsche ist fertig.

Einfache Erinnerungen

Dies ist Ihre monatliche Backup-Erinnerung!

Vergessen Sie nicht, Ihre Pflanzen zu gießen!

Fehlersuche

Ihre Automatisierung wurde gerade ausgeführt!

Der Zustand des Gerätes hat sich seit einem Tag nicht geändert.

Vier Schlüsselelemente machen „Erweiterte HomeKit-Benachrichtigungen“ möglich:

Fortgeschrittene HomeKit-Automatisierungen

Die Automatisierung ist der Ausgangspunkt der meisten Benachrichtigungen. Controller ermöglicht es Ihnen, die vollen Möglichkeiten der HomeKit-Automatisierung zu nutzen. Dazu gehören mehrere Startereignisse, komplexe Bedingungen und Herstellereigenschaften.

Shortcuts

Mit Apples Shortcuts App können Sie HomeKit-Automatisierungen so modifizieren, dass anstelle einer Szene ein Shortcut ausgeführt wird. Diese bieten viel mehr Flexibilität, da Sie aktuelle Werte von Geräten lesen und viele Aktionen verwenden können, um Ihre Automatisierung zu erweitern. Vor allem die „Get contents from URL action“ ermöglicht es Ihnen, Benachrichtigungen mit unserem Notification Server zu versenden.

Benachrichtigungsserver

Unser Server kann eine Benachrichtigung nicht nur sofort, sondern auch verzögert oder zu einem späteren Zeitpunkt verschicken. Er kann auch eine Zählung durchführen und eine Nachricht senden, wenn diese Zählung einen bestimmten Wert erreicht.

Die Möglichkeit, einen Zähler zurückzusetzen oder geplante Benachrichtigungen abzubrechen, bietet Ihnen noch leistungsfähigere Anwendungsfälle, da eine Ihrer Automatisierungen eine Nachricht planen kann, während eine andere sie abbricht.

Benachrichtigungsaktionen

Wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie darauf reagieren möchten. Mit Controller können Sie mehrere Aktionen festlegen, aus denen Sie wählen können, wenn Sie die Benachrichtigung erhalten. Die möglichen Aktionsarten sind:

Ausführen einer Szene

Ausführen eines Workflows

Öffnen einer bestimmten Ansicht

Öffnen eines Kamera-Streams

Schlummern und später wieder erinnern

Kurz gefasst:

„Erweiterte HomeKit-Benachrichtigungen“ bieten eine neue Ebene der Interaktion zwischen Ihnen und Ihrem Smart Home.

Workflows:

Wir haben einen neuen Schritt „CALL URL“ hinzugefügt. Natürlich können Sie ihn mit den neuen Server-Benachrichtigungs-URLs verwenden. Damit kann ein Workflow eine Benachrichtigung planen oder eine Zählung auf dem Server auslösen.

Preise und Verfügbarkeit

Mit dem neuen Major-Release von Controller for HomeKit auf Version 6.0 geht auch eine durchaus sehr heftige Preiserhöhung einher. Kostete die Pro-Version, nur mit der lassen sich die Benachrichtigungen nutzen, bisher monatlich 2,99€ Euro, werden nun satte 5,99 Euro fällig. Den Einmalkauf erhöht man von ehemals 49,99 Euro auf nunmehr 79,99 Euro. Ehrlich gesagt tun wir uns da schwer, die App weiterhin uneingeschränkt zu empfehlen. Nach wie vor ist sie einen Blick wert und ein groß der Funktionen lässt sich weiterhin kostenfrei nutzen.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!