Verfasst von Lukas Gehrer // 26. Dezember 2021 um 17:15 Uhr // Betriebssystem, Featured, Mac // CleanMyMac X, Mac, macOS // Kommentare deaktiviert für CleanMyMac in M1-Version: Diese Features kennt ihr noch nicht

Ihr kennt wahrscheinlich CleanMyMac. Wir haben das Tool hier und im Podcast schon öfters erwähnt. Heute wollen wir indessen einmal tiefer gehen und euch einige „Hidden Features“ vorstellen. Wir zeigen, wieso sich ein Download lohnen kann.

Was macht CleanMyMac nochmal?

CleanMyMac hilft euch dabei, euren Mac aufzuräumen, Speicherplatz zu schaffen, doppelte Daten oder alte Apps zu löschen und Hintergrundaktivitäten zu stoppen, die euer Gerät langsam machen. Dies ist jedoch nur oberflächlich beschrieben, was drinnen steckt. Zum Detail kommen wir gleich.

Ist das Tool seriös?

Eine sehr berechtigte Frage, da es auch Cleaner gibt, die man sich nicht auf den Mac laden sollte. Dazu gehören Tools, die nicht im App Store sind. Dass CleanMyMac anders ist, zeigen schon die Trustpilot-Bewertungen von 4,6 Sternen in Deutschland. Und das, obwohl deutsche Nutzer sehr kritisch sind.

CleanMyMac ist die bekannteste App von MacPaw, der Firma, die auch hinter SetApp und vielen weiteren bekannten Mac-Apps und Bundles steckt. Ihre Büros in San Franzisco sind jedoch nicht das einzige, das nahe bei Apple liegt. Auch legen die Entwickler Wert darauf, ihre Apps immer in die offiziellen App Stores zu bringen und damit Apples strengen Richtlinien zu folgen. Im App-Store-Artikel „Räum deinen Mac auf“ wurde CleanMyMac erst kürzlich von Apple selbst vorgestellt. Und zuletzt wurden die Entwickler in der Story zu den neuen auf M1 optimierten Apps gelistet. Solche Updates sind für MacPaw selbstverständlich.

CleanMyMac: Hidden Features

Den Mac aufräumen. Schön und gut. Aber erst diese versteckten Funktionen machen CleanMyMac erst so richtig spannend:

RAM Überwachung : Ihr seht jederzeit, wie viel RAM gerade verwendet wird. Doch das Beste: Ihr könnt ihn per Knopfdruck freigeben und somit unnütze Prozesse im Hintergrund stoppen. Dies beschleunigt den Mac ungemein.

: Ihr seht jederzeit, wie viel RAM gerade verwendet wird. Doch das Beste: Ihr könnt ihn per Knopfdruck freigeben und somit unnütze Prozesse im Hintergrund stoppen. Dies beschleunigt den Mac ungemein. CPU-Check : Ihr seht in Echtzeit, wie sehr eure CPU ausgelastet ist und wie die Temperatur des Prozessors aussieht.

: Ihr seht in Echtzeit, wie sehr eure CPU ausgelastet ist und wie die Temperatur des Prozessors aussieht. Akku-Check : Ihr seht live, wenn energiehungrige Apps oder Prozesse aktiv sind, und könnt diese beenden.

: Ihr seht live, wenn energiehungrige Apps oder Prozesse aktiv sind, und könnt diese beenden. Direkter Malware-Check : Ihr könnt jederzeit einen kurzen Scan auf Malware durchführen, wenn ihr zum Beispiel unsicher seid, ob ihr nach bestimmten Webseiten oder Downloads irgendwelche problematischen Dinge installiert habt.

: Ihr könnt jederzeit einen kurzen Scan auf Malware durchführen, wenn ihr zum Beispiel unsicher seid, ob ihr nach bestimmten Webseiten oder Downloads irgendwelche problematischen Dinge installiert habt. WiFi-Diagnose : Ihr könnt direkt im Menü einen Speedtest machen und sehen, wie schnell eure Downloads und Uploads aktuell laufen. Ihr seht zudem, wie viel Daten ihr verbraucht.

: Ihr könnt direkt im Menü einen Speedtest machen und sehen, wie schnell eure Downloads und Uploads aktuell laufen. Ihr seht zudem, wie viel Daten ihr verbraucht. Schredder-Funktion : Damit löscht ihr sensible Dateien sicher und ohne die Möglichkeit, der schnellen Wiederherstellung durch einen anderen Nutzer.

: Damit löscht ihr sensible Dateien sicher und ohne die Möglichkeit, der schnellen Wiederherstellung durch einen anderen Nutzer. Dropbox-Verknüpfung: Das CleanMyMac-Widget in der Menüleiste zeigt euch auf Wunsch auch Dropbox-Ordern an, sodass die App zu einer Art Speicher-Hub für alles wird.

CleanMyMac X: Bekannte Funktionen

Und natürlich sind die hinlänglich bekannten Funktionen von CleanMyMac stets zur Verfügung: Mit der App könnt ihr einen Smart Scan durchführen und somit Altlasten, Duplikate, lange nicht verwendete Apps, Schadsoftware, unnütze Anmeldeagenten, akkuhungrige Hintergrundaktivitäten, alte E-Mail-Anhänge, gespeicherte Browserdaten und vieles mehr aufspüren. Die Idee ist es dann, dass ihr nach dem automatischen Scan (oder später bei Bedarf auch manuellen Scans) dem Programm sagt, was ihr gerne davon löschen oder deinstallieren möchtet. CleanMyMac übernimmt dann den Rest und reinigt eure Festplatte.

Übrigens: In unserem Kurztest auf dem 12-Zoll-MacBook konnten wir mit einem Scan fast 14 GB Datenmüll aufspüren und haben von CleanMyMac 3 Sicherheitstipps zum Umsetzen im Alltag erhalten. Die Möglichkeiten sind wirklich groß, wenn man einmal damit rumspielt.

Apfelpage-Leser sparen 5 % auf CleanMyMac!

Gerade, wenn ihr einen älteren Mac oder einen Mac ohne riesige SSD oder HDD habt, lohnt sich CleanMyMac im Alltag. Jedoch kann auch die Installation vor einem neuen Softwareupdate oder das Reinigen des Macs vor dem Verkauf mit dem Programm sinnvoll sein.

Und als Apfelpage-Leser könnt ihr wie immer sparen. 5 Prozent günstiger gibt es die Vollversion, wenn ihr das Tool über unseren Link kauft. Schaut sehr gerne bei MacPaw und CleanMyMac einmal vorbei.

