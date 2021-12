Home Apps Pixelmator Pro in Version 2.3.4: Das ist neu

Jahrelang galt Adobe für die Bearbeitung von Bildern als Goldstandard, was allerdings auch an mangelnden Alternativen lag. Doch seit geraumer Zeit kann man auf dem Mac Affinity Photo oder Pixelmator Pro beziehen, die zudem noch als Einmalkauf verfügbar sind. Es werden regelmäßig Updates veröffentlicht und damit kommen wir zu Pixelmator Pro zurück. Was im ersten Augenblick aufgrund der Versionsnummer nur als kleines Update auffällt, bringt dann doch mehr Neuheiten mit.

Pixelmator Pro in Version 2.3.4: Das ist neu

Pixelmator Pro kommt bei uns in der Redaktion regelmäßig zum Einsatz und hat sich aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten einen festen Platz erobern können. Vor allem aber schätzen wir die regelmäßigen Updates, bei denen auch neue Funktionen Einzug halten – so auch bei diesem Update auf Version 2.3.4. Anbei einmal die Release-Notes aus dem App Store:

Support von Motion

Exportieren Sie Dateien in das Motion-Format, um einfacher denn je animierte Grafiken zu erstellen.

SVG-Verbesserungen

Genießen Sie eine massiv verbesserte Unterstützung für SVG-Dateien.

Die Textunterstützung wurde stark verbessert, einschließlich Unterstützung für Pfadtext, mehrzeiligen Text, Text mit mehreren Stilen in Spannen, bessere Behandlung von Leerzeichen und mehr.

Bestimmte SVG-Filter und -Effekte werden jetzt unterstützt – Gaußsche Unschärfe, Schlagschatten und innere Schatten, einschließlich SVG 2-Schlagschatten.

Farbverläufe werden jetzt besser unterstützt.

Sowohl normale als auch Schnittmasken werden jetzt unterstützt.

Die meisten CSS 2-Funktionen werden jetzt auch unterstützt.

CSS 3-Farben werden jetzt unterstützt.

Mischmodi in SVG-Dateien wurden bisher nicht unterstützt – jetzt werden sie es.

Die Bildgrößenerkennung von SVG-Dateien wurde verbessert.

Möglichkeit hinzugefügt, die Proportionen von Objekten in SVG-Dateien sowohl beim Importieren als auch beim Exportieren einzuschränken.

Es werden jetzt mehr in SVGs eingebettete Rasterformate unterstützt.

Die XML-Struktur von SVG-Dateien, die aus Pixelmator Pro exportiert wurden, wurde verbessert, um für Menschen lesbarer zu sein.

Andere Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Beim Ausgeben von Auswahlen auf eine neue Ebene oder eine neue Ebene mit einer Maske mit dem Auswahl- und Maskenwerkzeug wird die ursprüngliche Ebene jetzt ausgeblendet.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass Pixelmator Pro beim Schließen von Dokumenten unerwartet beendet wurde.

Update wird kostenfrei verteilt

Wer sich Pixelmator Pro gekauft hat, bekommt auch dieses Update kostenfrei über den Mac App Store angeboten. Deshalb geht auch der originale Kaufpreis von aktuell gerade einmal 19,99 € absolut in Ordnung.

