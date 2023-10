Home Apps Camera M in Version 7 erschienen: Das ist neu

13. Oktober 2023

Mit dem aktuellen Betriebssystem hat Apple seine strengen Restriktionen hinsichtlich der Einstellungsmöglichkeiten der hauseigenen Kamera-App deutlich aufgeweicht. Dennoch erfreuen sich Drittanbieter-Appss nach wie vor großer Beliebtheit. Eine interessante App ist Camera M, die sich nun runderneuert in Version 7 im App Store zeigt. Wir haben die Details.

Neues Userinterace

Mit em Update auf Version 6 haben die Entwickler die Bedienung der App deutlich überarbeitet, mit Version 7 setzt man den Weg fort. Die Kamerasteuerung wurde nochmals überholt und an den Details gefeilt. Weiterhin lassen sich Optimierungen für iOS 17 finden, hier sind die Widgets weiter optimiert worden. Natürlich wurde auch das iPhone 15 Pro mitsamt Action Button berücksichtigt. Anbei einmal die Release-Notes:

Vollständig neu gestaltete manuelle Kametasteuerung

Wir haben beschlossen, die manuelle Kamerasteuerung von Camera M auf die nächste Stufe zu heben – indem wir die Kontrollanzeigen von Grund auf neu gestaltet haben und gleichzeitig den gestenbasierten Steuerungsmechanismus beibehalten haben. Die größte Designänderung besteht darin, dass die Position des Anpassungswerts statisch bleibt, was die Lesbarkeit erleichtert.

Reagiert auf Berührung

Dieses neue Design ist wunderbar animierend, wenn Sie es berühren. Es wird erweitert und in Richtung der Mitte des Bildschirms verschoben, während Sie Anpassungen vornehmen, und verschwindet, wenn Sie dies nicht tun. Und ja, sie unterstützen ProMotion 120Hz.

Feinabstimmungsfunktion

Ziehen Sie einfach vom Messgerät weg, während Sie Anpassungen vornehmen, um die Funktion „Feinabstimmung“ zu verwenden. Dadurch wird die Anpassung verlangsamt, wodurch es einfacher wird, detaillierte Änderungen vorzunehmen. Ansonsten drücken und halten Sie einfach die Taste, um wieder auf „Automatisch“ zurückzusetzen.

Standardvoreinstellungen

Letztes Jahr haben wir die Funktion „Standardvoreinstellungen“ eingeführt, mit der die Steuerelemente je nach Steuerelement auf den nächstgelegenen Standardwert eingestellt werden. Wenn Sie beispielsweise auf 193 ISO einstellen, wird auf 200 ISO umgestellt. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, verhalten sich diese neuen Steuerelemente immer noch gleich.

Barrierefreiheit

Diese neuen Anzeigen entsprechen den Einstellungen für dynamischen Text, fetten Text, hohen Kontrast und andere Barrierefreiheitseinstellungen und machen Camera M zu einer umfassend zugänglichen manuellen Kamera.

iOS-17-Optimierungen

Wir haben umfangreiche Leistungsverbesserungen am Fotoaufnahmeprozess vorgenommen. Wir haben die neue Funktion zur verzögerungsfreien Aufnahme übernommen, die in iOS 17 verfügbar ist. Jetzt gibt es keine Verzögerung zwischen dem Drücken des Auslösers und der Aufnahme der Aufnahme. Die anschließende Einführung ist die reaktionsfähige Aufnahmefunktion, die die nächste Aufnahme ermöglicht, während die zuvor aufgenommene Aufnahme noch verarbeitet wird. In der Zwischenzeit ist unser ultraschneller Burst-Modus dieses Mal noch schneller geworden. Alle diese Neuerungen führen zu unglaublichen Verbesserungen des Fotoaufnahmeprozesses.

HDR-Fotoanzeige

Jetzt in iOS 17 zeigt Camera M Fotos im vollen Dynamikbereich an. In der Vergangenheit aufgenommene ProRAW-Fotos und viele andere mit den neuen iPhones aufgenommene Formate enthalten erweiterte Dynamikbereichsdaten, die zuvor nicht angezeigt wurden.

TipKit

Mit iOS 17 bringen wir hilfreiche Tipps, um bestimmte Funktionen der Camera M zu enthüllen, die Sie möglicherweise verpasst haben.

Widgets

Wir haben alle unsere Widgets aktualisiert, um sie an neuen Orten wie MacOS zu verwenden, zusammen mit aktualisierten Animationen, die in iOS 17 neu sind.

Standby-Modus

Wir haben eine kleinere Version unseres Golden Hour-Widgets für den StandBy-Modus hinzugefügt, die auch mit dem neuen Nachtmodus großartig aussieht.

iPhone 15 und iPhone 15 Pro Optimierungen

iPhone 15-Benutzer können jetzt mit der 1x-Kamera HEIF, JPEG, TIFF und PNG in 48 MP aufnehmen. Das iPhone 15 verfügt außerdem über eine 2x-Kamera mit vollständiger manueller Steuerung. Die Kamera M ist jetzt für die neue 5-fach-Tele-Kamera des iPhone 15 Pro Max optimiert.

So bekommt ihr das Update

Bestandskunden bekommend as Update kostenfrei angeboten, Neukunden können sich die App für einmalig 8,99 Euro kaufen. Mit dem Einmalkauf ist Camera M mittlerweile ein Exot, die meisten Apps setzten mittlerweile auf ein Abo-Modell. Was uns noch gut gefällt, in den Einstellungen der App lassen sich schnell die relevanten Speis der Kamera auslesen und zudem als PDF ausdrucken.

-> Camera M laden

