iPhone 16 wird größer: Verbesserungen bei Kamera, 5G, WLAN und Chip

Das iPhone des kommenden Jahres soll bei Kamera und 5G noch einmal zulegen. Auch die Displays sollen 2024 ein wenig größer ausfallen, heißt es in einem aktuellen Ausblick, der sich mit den zu erwartenden Neuerungen im iPhone 16 befasst

Wem Ausblicke in die Zukunft unmittelbar nach Vorstellung eines neuen iPhones nicht so recht liegen, sollte jetzt Weiterblättern, denn wir beschäftigen uns nun mit einem Blick auf das iPhone 16 und das wird bekanntlich in knapp einem Jahr erwartet. Der Analyst Jeff Pu von Haitong International Securities in Hongkong hat in einer Notiz einige Prognosen zu möglichen Neuerungen formuliert.

Danach werde das iPhone 16 über ein aktualisiertes 5G-Modem verfügen, was wenig überraschend ist. Eingesetzt werden soll der Chip Snapdragon X75, der bereits jetzt auf dem Markt ist. Seit Jahren schon setzt Apple Qualcomm-Modems ein, die bei Marktstart der neuen iPhone-Modelle schon nicht mehr taufrisch sind. Das wird auch noch für weitere Jahre so bleiben, da Apples eigenes Modemprojekt festhängt und offenbar in schlechtem Zustand ist, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Der X75-Chip unterstützt Downloadraten von 7,5 Gbit/s – theoretisch. Praktisch werden diese Werte aus dem Labor in der Regel auch nur dort erreicht.

Das iPhone 16 soll größer werden

Auch soll die Displaydiagonale der iPhone 16-Modelle um 0,2 Zoll steigen, so der Analyst auf Basis von Quellen aus der Lieferkette weiter. Damit würden iPhones seit mehreren Jahren wieder größer werden.

Zudem soll die Ultraweitwinkelkamera verbessert werden, hier hatte Apple seit dem iPhone 13 nicht mehr viel getan. Der 12 MP-Sensor soll durch einen verbesserten 48 Megapixel-Sensor abgelöst werden, was sich deutlich bemerkbar machen dürfte..

Auch soll erstmals Wi-Fi 7 unterstützt werden, damit sind bis zu 46 Gbit/s in Heimnetzen möglich. Das aktuelle iPhone 15-Lineup bringt die Wi-Fi 6e-Unterstützung.

Angetrieben werden sollen die Pro-Modelle des nächsten Jahres mit dem A18 Pro-Chip, der ebenfalls auf acht GB RAM zugreifen können und unverändert im 3nm-Verfahren gefertigt werden soll. Große Sprünge sind leistungstechnisch in den nächsten Jahren nicht mehr zu erwarten und im Mobilbereich auch nicht notwendig.

