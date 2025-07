Bose: QuietComfort Ultra EarBuds 2. Gen. und zwei neue Bluetooth-Lautsprecher sind nun im Handel verfügbar

Der Erfolg von Apple mit seinen AirPod-Modellen hat etablierte Hersteller von Kopfhörern massiv unter Druck gesetzt. Dazu zählt auch Bose, die erst mit dem QuietComfort Ultra EarBuds aufschließen konnten. Nun ist der Nachfolger da, ergänzt um zwei neue Bluetooth-Speaker. Wir geben einen kurzen Überblick.

QuietComfort EarBuds Ultra 2. Gen.

Vom Design her orientiert sich die zweite Generation an der Erstauflage, unter der Haube hat der Hersteller laug eigenen Angaben diverse Verbesserungen eingeführt. Beim Klang setzt Bose wieder auf seine hauseigene CustomTune-Audiokalibrierung, ergänzt dies aber um modernisierte Algorithmen. In Kombination mit der weiterentwickelten ActiveSense-Technologie soll so auch das ANC deutlich dynamischer und schneller auf Umgebungsgeräusche reagieren. Außerdem sollen Tonspitzen bei der Musik- und Sprachwiedergabe geglättet werden und sollen so runder klingen. Dafür hat man auch ein neues Mikrofonsystem implementiert.

„Bose QuietComfort Ultra“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Bei den unterstützten Codecs sind SBC, AAC und aptX adaptive an Bord, über die Bose Music-App lassen sich zudem weitere Einstellungen wie ein Equalizer, ein WNR-Modus, Klangprofile aufrufen. Auch Firmwareupdates werden so installiert. Längst überfällig ist zudem ein Wachsschutz, der das Eindringen von Ohrenschmalz in die In-Ears unterbinden soll. Gleiches gilt für das drahtlose Aufladen mittels Qi-Charging, beim Vorgänger fehlte dies. Darüber hinaus lassen sich die neuen Kopfhörer bzw. das Ladecase mittels USB-C laden. Leider ist das noch immer unverhältnismäßig groß. Wer eine kompatible Bose Smart-Soundbar zuhause hat, kann die In-Ears über den SimpleLink-Modus auch als TV-Kopfhörer nutzen. Interessenten können mit Schwarz und Rauchweiß aus zwei von frei Farben auswählen, die ehemals limitierte Farbe „Dunkle Pflaume“ ist nun ebenfalls Standard

Bose SoundLink Plus

Zudem ist ein neuer Bluetooth-Lautsprecher aus der SoundLink-.Serie verfügbar. Der neue SoundLink Plus platziert sich zwischen dem normalen SoundLink Flex und dem SoundLink Max, der vor einem Jahr vorgestellt wurde. Wir haben darüber hier berichtet. Für den Klang kommen im SoundLink Plus ein neu entwickelter Hochtöner, ein integrierter Tieftöner und vier Passivtöner zum Einsatz.. Der neue Hochtöner soll dabei differenzierter Sound als im normalen SoundLink Flex bieten. Sound ist ein gutes Stichwort, denn neben SBC und AAC wird nun auch aptX von Qualcomm unterstützt.

„Coco Gauff & Ben Shelton | Hits Different | Bose“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Der Speaker wiegt ca. 2 kg und misst laut Hersteller 231 x 99 x 86 mm (BxHxT). Damit unterwegs auch bei schlechtem Wetter alles glattgeht, besteht Schutz vor Staub und Wasser nach IP67. Aufgeladen wird mittels USB-C, eine Akkuladung soll für etwa 20 Stunden Wiedergabe reichen. Nettes Zusatzfeature, der SoundLink Plus kann auch als Powerbank für das iPhone dienen. Das Gehäuse selbst ist mit einer gummierten Schicht übersehen, die den Lautsprecher robust gegen Stöße und Stürze aus Höhen von bis zu 1,5 Meter machen sollen. Das Lautsprechergitter besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und soll extrem widerstandfähig sein.

Bose SoundLink Micro

Bose hat mit dem SoundLink Micro noch einen ziemlich kompakten Lautsprecher im Programm, der nun seit seiner Ersteinführung im Jahr 2019 erstmals ein echtes Upgrade erfährt. Der SoundLink Micro 2. Gen. bekommt einen überarbeiteten Breitbandtreiber und zwei optimierte Passivtreiber spendiert, welche den Sound klarer und dynamischer machen sollen – trotz seiner weiterhin kompakten Größe von 103 x 103 x 39 mm. Ebenfalls wieder an Bord ist Schleife aus Nylongewebe auf der Rückseite, mit dessen Hilfe sich der Speaker bequem an einem Lenker festmachen lässt. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 12 Stunden, aufgeladen wird hier nun ebenfalls via USB-C. Über die Bose Music-App lassen sich Zusatzfunktionen wie ein EQ, Spotify Tap etc. aktivieren. Sind mehrere SoundLink-Lautsprecher vorhanden, lässt mithilfe der App auch ein Partymodus nutzen.

Preise und Verfügbarkeit

Alle neuen Produkte sind nun im Handel verfügbar. Preislich überrascht Bose bei den QuietComfort Ultra In-Ears 2. Gen, denn die UVP liegt mit 299,95€ deutlich unter der Erstauflage, welche mit 399,95 Euro in den Handel gingen. Der SoundLink Plus kostet 279,95 Euro und ist neben Schwarz und diesem bekannten Blau auch in der limitierten Farbe Zitrusgelb verfügbar. Lediglich der neue SoundLink Micro 2 ist noch nicht verfügbar, sollte aber im Laufe des Sommers erscheinen und 119,95 Euro kosten

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!