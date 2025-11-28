Das seht ihr bei Prime Video im Dezember 2025

Wer dem Shopping-Wahn entfliehen und einfach nur einen entspannten TV-Abend auf dem Sofa verbringen will, ist hier genau richtig. Prime Video hat nämlich ebenfalls die Liste seiner Neuheiten für den Weihnachtsmonat angekündigt.

Bunte Mischung

Auch wenn Weihnachten bei den Filmen ein zentrales Thema darstellt, hat Prime Video dennoch ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Ergänzend dazu wird es auch noch einmal europäischen Spitzenfußball geben. Anbei einmal die Übersicht:

Die neuen Filme

Ab dem 01. Dezember

Antboy: Die Rache der Red Fury

Antboy: Superhelden Hoch 3

Antboy: Der Biss der Ameise

The Merchants of Joy

Mann unter Feuer (2004)

Arctic Convoy – Todesfalle Eismeer

Ab dem 02. Dezember

Lucy ist jetzt Gangster

Aloha Aloha – Die Chance auf Glück

Ab dem 03. Dezember

Oh. What. Fun.

Ab dem 04. Dezember

Plötzlich Star

Ab dem 05. Dezember

Bride Wars – Beste Freundinnen

Checker Toby und die Reise zu den fliegenden Flüssen

Ab dem 07. Dezember

Mr. & Mrs. Smith – Director’s Cut

Ab dem 08. Dezember

Die Jury

Ab dem 09. Dezember

Beautiful Wedding

Ab dem 10. Dezember

Parthenope

Spider-Man: A New Universe

Merv

Ab dem 11. Dezember

Fight Club

Ab dem 12. Dezember

Tell Me Softly

Ab dem 13. Dezember

What’s Your Number? Der perfekte Ex

Ab dem 15. Dezember

Der Wolf und der Löwe

Der Herr der Ringe: Die Gefährten

Der Herr der Ringe: Die zwei Türme

Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs

Six Days – 6 Tage Zeit

Mortal Kombat (2021)

Elektra

Ab dem 16. Dezember

Krieg der Götter in 3D

Ab 18. Dezember

Miraculous: Ladybug & Cat Noir – Der Film

Der Medicus

Ab 21. Dezember

Cleaner

Ab 22. Dezember

The Strangers: Chapter 1

Wonka

Ab 24. Dezember

Quiet Life

Ab 27. Dezember

Alles Fifty Fifty

Live-Sport

09. Dezember 2025: Champions League 6. Spieltag: FC Barcelona vs. Borussia Dortmund

Die neuen Serien

Ab dem 05. Dezember

Hubert ohne Staller – Staffel 12

Ab dem 06. Dezember

Uns bleibt immer morgen – Staffel 1

Ab dem 09. Dezember

SpongeBob Schwammkopf – Staffel 9

Ab dem 17. Dezember

Fallout – Staffel 2

Ab dem 18. Dezember

Human Specimens – Staffel 1

Ab dem 22. Dezember