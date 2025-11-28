Home » Sonstiges » Das seht ihr bei Prime Video im Dezember 2025

28. November 2025

Patrick Bergmann

Das seht ihr bei Prime Video im Dezember 2025

Wer dem Shopping-Wahn entfliehen und einfach nur einen entspannten TV-Abend auf dem Sofa verbringen will, ist hier genau richtig. Prime Video hat nämlich ebenfalls die Liste seiner Neuheiten für den Weihnachtsmonat angekündigt. 

Bunte Mischung

Auch wenn Weihnachten bei den Filmen ein zentrales Thema darstellt, hat Prime Video dennoch ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Ergänzend dazu wird es auch noch einmal europäischen Spitzenfußball geben. Anbei einmal die Übersicht:

Die neuen Filme

Ab dem 01. Dezember

  • Antboy: Die Rache der Red Fury
  • Antboy: Superhelden Hoch 3
  • Antboy: Der Biss der Ameise
  • The Merchants of Joy 
  • Mann unter Feuer (2004)
  • Arctic Convoy – Todesfalle Eismeer 

Ab dem 02. Dezember

  • Lucy ist jetzt Gangster
  • Aloha Aloha – Die Chance auf Glück

Ab dem 03. Dezember

  • Oh. What. Fun. 

Ab dem 04. Dezember

  • Plötzlich Star

Ab dem 05. Dezember

  • Bride Wars – Beste Freundinnen
  • Checker Toby und die Reise zu den fliegenden Flüssen

Ab dem 07. Dezember

  • Mr. & Mrs. Smith – Director’s Cut

Ab dem 08. Dezember

  • Die Jury

Ab dem 09. Dezember

  • Beautiful Wedding 

Ab dem 10. Dezember

  • Parthenope 
  • Spider-Man: A New Universe
  • Merv 

Ab dem 11. Dezember

  • Fight Club

Ab dem 12. Dezember

  • Tell Me Softly 

Ab dem 13. Dezember

  • What’s Your Number? Der perfekte Ex

Ab dem 15. Dezember

  • Der Wolf und der Löwe
  • Der Herr der Ringe: Die Gefährten
  • Der Herr der Ringe: Die zwei Türme
  • Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs
  • Six Days – 6 Tage Zeit
  • Mortal Kombat (2021)
  • Elektra

Ab dem 16. Dezember

  • Krieg der Götter in 3D

Ab 18. Dezember

  • Miraculous: Ladybug & Cat Noir – Der Film
  • Der Medicus

Ab 21. Dezember

  • Cleaner 

Ab 22. Dezember

  • The Strangers: Chapter 1 
  • Wonka

Ab 24. Dezember

  • Quiet Life

Ab 27. Dezember

  • Alles Fifty Fifty 

Live-Sport

  • 09. Dezember 2025: Champions League 6. Spieltag: FC Barcelona vs. Borussia Dortmund

Die neuen Serien

Ab dem 05. Dezember

  • Hubert ohne Staller – Staffel 12

Ab dem 06. Dezember

  • Uns bleibt immer morgen – Staffel 1

Ab dem 09. Dezember

  • SpongeBob Schwammkopf – Staffel 9

Ab dem 17. Dezember

  • Fallout – Staffel 2

Ab dem 18. Dezember

  • Human Specimens – Staffel 1

Ab dem 22. Dezember

  • Masha And The Bear – Staffel 1–7
  • Miss Sophie – Same Procedure As Every Year – Staffel 1

