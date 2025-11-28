Das seht ihr bei Prime Video im Dezember 2025

Wer dem Shopping-Wahn entfliehen und einfach nur einen entspannten TV-Abend auf dem Sofa verbringen will, ist hier genau richtig. Prime Video hat nämlich ebenfalls die Liste seiner Neuheiten für den Weihnachtsmonat angekündigt.
Bunte Mischung
Auch wenn Weihnachten bei den Filmen ein zentrales Thema darstellt, hat Prime Video dennoch ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Ergänzend dazu wird es auch noch einmal europäischen Spitzenfußball geben. Anbei einmal die Übersicht:
Die neuen Filme
Ab dem 01. Dezember
- Antboy: Die Rache der Red Fury
- Antboy: Superhelden Hoch 3
- Antboy: Der Biss der Ameise
- The Merchants of Joy
- Mann unter Feuer (2004)
- Arctic Convoy – Todesfalle Eismeer
Ab dem 02. Dezember
- Lucy ist jetzt Gangster
- Aloha Aloha – Die Chance auf Glück
Ab dem 03. Dezember
- Oh. What. Fun.
Ab dem 04. Dezember
- Plötzlich Star
Ab dem 05. Dezember
- Bride Wars – Beste Freundinnen
- Checker Toby und die Reise zu den fliegenden Flüssen
Ab dem 07. Dezember
- Mr. & Mrs. Smith – Director’s Cut
Ab dem 08. Dezember
- Die Jury
Ab dem 09. Dezember
- Beautiful Wedding
Ab dem 10. Dezember
- Parthenope
- Spider-Man: A New Universe
- Merv
Ab dem 11. Dezember
- Fight Club
Ab dem 12. Dezember
- Tell Me Softly
Ab dem 13. Dezember
- What’s Your Number? Der perfekte Ex
Ab dem 15. Dezember
- Der Wolf und der Löwe
- Der Herr der Ringe: Die Gefährten
- Der Herr der Ringe: Die zwei Türme
- Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs
- Six Days – 6 Tage Zeit
- Mortal Kombat (2021)
- Elektra
Ab dem 16. Dezember
- Krieg der Götter in 3D
Ab 18. Dezember
- Miraculous: Ladybug & Cat Noir – Der Film
- Der Medicus
Ab 21. Dezember
- Cleaner
Ab 22. Dezember
- The Strangers: Chapter 1
- Wonka
Ab 24. Dezember
- Quiet Life
Ab 27. Dezember
- Alles Fifty Fifty
Live-Sport
- 09. Dezember 2025: Champions League 6. Spieltag: FC Barcelona vs. Borussia Dortmund
Die neuen Serien
Ab dem 05. Dezember
- Hubert ohne Staller – Staffel 12
Ab dem 06. Dezember
- Uns bleibt immer morgen – Staffel 1
Ab dem 09. Dezember
- SpongeBob Schwammkopf – Staffel 9
Ab dem 17. Dezember
- Fallout – Staffel 2
Ab dem 18. Dezember
- Human Specimens – Staffel 1
Ab dem 22. Dezember
- Masha And The Bear – Staffel 1–7
- Miss Sophie – Same Procedure As Every Year – Staffel 1