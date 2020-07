Bis morgen bis -70%: tink reduziert SONOS, Philiphs Hue, ring, tado und viele weitere Smart-Home-Marken

Wir haben euch vor einigen Tagen bereits über die Summer-Sales auf tink informiert. Zum Wochenende hat uns tink eingeladen, noch etwas mehr im Detail auf die einzelnen Angebote einzugehen.

Noch knapp eineinhalb Tage lang könnt ihr nämlich bis zu 70% auf verschiedene Smart-Home-Marken sparen. Darunter befinden sich Produkte von SONOS, Philips Hue, ring, tado, Google, eve und Netatmo. Smart-Home-Produkte im Bereich Licht, Entertainment, Sicherheit und Lifestyle sind massiv reduziert.

Die Summer-Sales von tink laufen bis diesen Sonntag, also schaut noch schnell vorbei:

Google Nest Angebote

Folgende Google Nest Produkte sind unter anderem im Moment auf tink deutlich reduziert, wenn ihr den Gutscheincode „tinkGoogle10“ beim Checkout angebt!

Selbst viele Apple-User nutzen die Google Nest-Produkte, die wir euch hier ausführlich vorgestellt haben, sehr gerne im Vergleich zu den Echo-Geräten. Das liegt nicht zuletzt an folgenden Vorteilen:

Bessere Verarbeitung der Hardware und moderneres Design

Tieferes Verständnis für Fragen + Folgefragen der Nutzer

Bessere Tonqualität und Touchpads bei Google Home Speakern

Google Nest Cam Qualität unerreicht

Philips HUE Angebote

Wir wissen aus etlichen Kommentaren und von den Podcast-Hörern, dass hier viele Philips Hue- Fans und -Nutzer unter euch sind. Für euch könnten die Summer-Sales auf tink besonders spannend sein.

Die smarten Lichter von Philips gibt es mit diesen Angeboten reduziert, gebt dafür den Gutscheincode „tinkHue10“ ein!

Die Lichter von Philips Hue lassen sich super einfach in HomeKit integrieren und mit der Home-App steuern. Auf tink findet ihr sowohl die weißen als auch die farbigen Lichter deutlich reduziert. Und oben drauf gibt es sogar einen kostenfreien Google Nest Mini.

SONOS Angebote

Die SONOS-Lautsprecher sind seit Jahren der Inbegriff für guten Home-Sound. Selbst der HomePod kommt an das Image nicht ganz heran. Wer sein SONOS-Setup erweitern möchte oder in die SONOS-Welt einsteigen möchte, der bekommt auf tink aktuell das Stereopaar des SONOS One für fast 100 Euro günstiger! Und auch der neue tragbare SONOS Move ist mehr als 50 Euro billiger und im Paket mit einem Nest Mini erhältlich.

Eve Angebote

Folgende Eve-Produkte sind im Moment bei tink super günstig, darunter die smarte Gartenbewässerung im Zweierpack!

Die Smart-Home-Firma Eve aus München hat sich seit den Anfängen von Apples HomeKit einen Namen gemacht. Sie bietet einfache Sensoren für zuhause genauso wie Lichter und smarte Steuerungen für Heizung und Gartenbewässerung. Zudem hat Eve Sensoren für Türen und Fenster im Programm.

Alle Sommerangebote auf tink

Doch das Ganze hier war nur eine kleine Auswahl der tink-Sommerangebote, die nur mehr einen Tag laufen! Gerne legen wir euch die Deal-Seite von tink nun ans Herz, auf der ihr alle Angebote von SONOS, Philips Hue, ring, tado, Google, eve und Netatmo findet.

