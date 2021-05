Home Gerüchte Bilder: Leak soll neue Beats Studio Buds zeigen

Bilder: Leak soll neue Beats Studio Buds zeigen

Die neuen Beats Studio Buds zeigen sich in ersten Bildern, die außerhalb der Betas von iOS 14 aufgetaucht sind. Eine Markteinführung steht womöglich kurz bevor, denn zuletzt erhielten die neuen Kopfhörer die Zertifizierung für den amerikanischen Markt durch die FCC.

Vor die AirPods 3 hat Apple offenbar noch ein weiteres Modell neuer Kopfhörer gesetzt: Sie werden allem Anschein nach unter der Flagge von Beats segeln und das, obwohl seit Jahren über das langsame Aussterben der Beats-Linie gemunkelt wird. sobald kommt es aber wohl doch nicht dazu, wenn tatsächlich bald die Beats Studio Buds auf den Markt kommen.

Und das dem so ist, wird immer wahrscheinlicher: Gestern Abend erst hatten wir über die Freigabe der amerikanischen Aufsichtsbehörde FCC für die Beats Studio Buds berichtet, nun sind erste angebliche Bilder der neuen Kopfhörer aufgetaucht, die man wohl nicht aus dem Code von iOS 14 herausgeholt hat.

Sind das die neuen Beats Studio Buds?

Sie wurden von einer indischen Seite veröffentlicht, die in der Vergangenheit immer wieder Bilder und technische Details zu neuen Produkten von Apple und Samsung verbreitet hatte. Manchmal lag man richtig, manchmal auch nicht. Diese Bilder wurden der Seite aus unbekannter Quelle zugespielt. Sie müssen nicht notwendigerweise mit dem finalen Seriendesign übereinstimmen.

Diese Bilder erinnern tatsächlich an das, was zuletzt über die Beats Studio Buds bekannt wurde: Dabei wird es sich wohl um kleine, kompakte In-Ears handeln, die ein wenig an die Galaxy Buds erinnern. Sie sollen bekanntlich mit einem Apple-eigenen Chip kommen, der eine blitzschnelle Kopplung mit iPhone und Co. erlaubt, sowie „Hey Siri“ unterstützt. Ob es sich hierbei um den H1 oder etwas neueres handelt, ist offen. Aktive Geräuschunterdrückung soll ebenfalls zu den Features gehören, der Preis dürfte dementsprechend nicht im Schnäppchensegment angesiedelt sein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!