Bewertungssystem für Apple Maps nun in Deutschland verfügbar

Wir alle erinnern uns noch an den vollkommen missglückten Start von Apple Maps mit iOS 6: verschobene Brücken, verzerrte Gebäude waren dabei nur einige der „Highlights“. In der Zwischenzeit hat sich die Navigationslösung gemausert und erst kürzlich ein großes Upgrade erfahren. Nun schaltet Cupertino für Apple Maps in Deutschland eine weitere Funktion frei.

Bewertungen nun in Deutschland verfügbar

Apple hat für seine Karten-App in den letzten Wochen eine Vielzahl neuer Funktionen vorgestellt, Apfelpage berichtete. Nun schiebt der iPhone-Konzern eine weitere Funktion nach. Benutzer können nun eine neue Option zum Vergeben von Daumenbewertungen und dem Hochladen eigener Fotos, welche in den USA und Kanada bereits seit dem Sommer vergangenen Jahres verfügbar ist, nutzen. Bislang werden damit verbunden aber weiterhin auch noch die seit jeher in Apples Karten-App integrierten externen Bewertungssysteme angezeigt, neben Tripadvisor arbeitet Apple hier auch mit Yelp und Foursquare zusammen.

Apple will unabhängiger werden

Wirklich nützlich ist diese Funktion noch nicht, da Apple diese Option ziemlich gut versteckt und die Aufforderungshinweise noch ziemlich dezent hält. Unbestritten ist jedoch, dass Apple eine eigene Datenbank aufbauen und sich von dritten Diensten unabhängig machen.

Apple ist gewohnt rigoros

Wer sich für die Mitarbeit an der neuen Bewertungs-Datenbank entschließt, erklärt sich mit Apples Nutzungsbedingungen für Bewertungen und Fotos einverstanden. Am Ende dieser umfangreichen Richtlinien findet sich eine Stichwortliste mit jenen Punkten, die Apple in diesem Zusammenhang nicht sehen möchte. Hier zählen vor allem neben inhaltlichen Ausschlusskriterien auch technische Vorgaben: So müssen beispielsweisedie abgelieferten Fotos gut und ausreichend groß sein, und dürfen nur in den Formaten JPEG, PNG oder HEIC vorliegen. Interessanterweise ist ProRAW nicht erwünscht, hier dürfte schlicht die Dateigröße ausschlaggebend gewesen sein.

