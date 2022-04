Home Apple Apple Maps mit großem Deutschland-Update: „Umsehen“, neue 3D-Darstellungen, ÖPNV-Infos und mehr

Apple hat überraschend ein größeres Update für Karten in Deutschland angekündigt. Die neuen Darstellungen und Funktionen benötigen kein iOS-Update, sondern werden serverseitig ausgerollt. Dabei gibt es tatsächlich einige Überraschungen.

Apple hat heute Morgen überraschend ein großes Update für Apple Maps Deutschland angekündigt. Eine Reihe neuer Darstellungen sind aktuell in der Karten-App verfügbar. Dazu zählen etwa neue 3D-Inhalte, allerdings beschränkt auf einige Highlights wie den Brandenburger Tor, den Reichstagsgebäude, den Berliner Fernsehturm, der Elbphilharmonie Hamburg und des Schlosses Neuschwanstein.

Ferner soll die Navigation präziser geworden sein, so gibt es etwa nun einen Spurassistenten und die Anzeige der zulässigen Höchstgeschwindigkeit für Autofahrer. Auch die geschätzte Ankunftszeit an einem Ziel kann angezeigt und mit anderen Nutzern geteilt werden.

Bessere Navigation im ÖPNV

Interessant ist auch eine Ankündigung Apples, Maps bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu verbessern. Hier liegt die Kartenlösung von Apple hinter Konkurrent Google noch immer deutlich zurück. Apple schreibt hierzu:

Mit iOS 15 können Pendler:innen in Deutschland mit einem Fingertipp auf alle Abfahrten in ihrer Nähe zugreifen und ihre Lieblingsverbindungen oben festpinnen. Karten folgt automatisch der ausgewählten Verbindung und benachrichtigt die Nutzer:innen, wenn sie demnächst aussteigen müssen – und sie können sogar auf der Apple Watch den Überblick behalten. Nahverkehrsinfos in Echtzeit bieten detaillierte Fahrpläne, aktuelle Abfahrts- und Ankunftszeiten, eine Ansicht wo sich der Bus oder Zug auf der Strecke befindet und Anschlussimöglichkeiten, um die Reiseplanung zu erleichtern. Karten zeigt auch wichtige Informationen in Echtzeit an, wie Ausfälle.

Wie gut das im Alltag speziell in der Fläche funktioniert, muss sich noch zeigen.

„Umsehen“ kommt nach Deutschland

Überraschend ist die Einführung des „Umsehen“-Features in Deutschland, das Gegenstück zu Googles StreetView war hier bislang nie gestartet, Datenschützer hatten es ausgebremst. Auch jetzt steht die Funktion nur in München zur Verfügung, ebenso wie viele andere der Neuerungen nur sehr punktuell verfügbar sind. Das gilt auch für die AR-Wegbeschreibungen, die es jetzt vereinzelt gibt. Hierzu heißt es:

Nutzer:innen können einfach ihr iPhone anheben, um Gebäude in der Umgebung zu scannen. Karten generiert eine hochpräzise Position und liefert detaillierte Wegbeschreibungen in Augmented Reality, die im Kontext der realen Welt betrachtet werden können.

Diese AR-Inhalte gibt es allerdings nur für wenige deutsche Städte, das sind bis jetzt Berlin, Frankfurt,, Köln, München und Hamburg.

