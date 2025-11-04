Betas: iOS 26.2 und Co. starten für Entwickler

Wie erwartet, hat Apple heute iOS 26.2 Beta 1 für die registrierten Entwickler vorgelegt. Damit startet ein weiterer Beta-Zyklus, der einige Wochen dauern wird. Auch weitere neue Testversionen sind heute erschienen.

Apple hat nach der Veröffentlichung von iOS 26.1 und macOS 26.1 für alle Nutzer heute Abend wie erwartet iOS 26.2 Beta 1 für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Die neue Testversion kann nun von allen registrierten Entwicklern geladen werden, sofern der Bezug von Betas aktiviert ist. Auch iPadOS 26.2 Beta 1 für die Entwickler ist verfügbar.

Auch weitere Betas für Entwickler verteilt

Neben iOS 26.1 und iPadOS 26.1 Beta 1 wurden auch watchOS 26.2, tvOS 26.2 und visionOS 26.2 in als Testversion für die Entwickler zur Verfügung gestellt. Mit der finalen Version der kommenden Updates ist in einigen Wochen zu rechnen.

Wie laufen die neuen Betas auf euren Geräten? Teilt gern eure Eindrücke in den Kommentaren.