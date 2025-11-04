Programmhinweis: Champions League mit Paris St. Germain gegen Bayern am vierten Spieltag der Saison 2025/2026

Die Bayern eilen in der heimischen Liga gerade von Erfolg zu Erfolg. In der Woche gewann man im Pokal und auch das Spitzenspiel gegen Leverkusen entschied man für sich. Am heutigen Tag erwartet die Bayern auswärts ein echter Brocken und dank Prime Video könnt ihr das Spiel live sehen.

Vierter Spieltag

Die Bayern müssen in Paris gegen den Sieger der Saison 2024/2025 ran, die Rede ist von Paris St. Germain. Die Franzosen führen nicht nur die heimische Liga an, sie führen auch in der Ligaphase der Champions League. Auf dem zweiten Platz folgt jedoch der deutsche Branchenprimus, es handelt sich also um das Topspiel des Spieltags. Seit dem vergangenen Jahr spielt man in diesem Modus und eine Platzierung unter den Top 8 ist immens wichtig, da man sofort in der K.O.-Runde steht. Dank Prime Video könnt ihr heute Abend live dabei sein.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das verfügbare Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung dürfte um 20:00 Uhr beginnen.

Wichtig zu wissen, Prime Video zeigt die Partien auch in diesem Jahr wieder in 4k, DAZN schafft gerade mal 1080p. Im Anschluss werden noch die Highlights der anderen Partien des heutigen Tages gezeigt. Der aktuelle Titelträger sind die Franzosen von PSG, die im Finale Inter Mailand in München deklassiert haben.