Weitere Updates: Auch macOS 26.1 und Co. für alle Nutzer erschienen

Neben iOS 26.1 und iPadOS 26.1 hat Apple heute Abend auch die weiteren erwarteten Updates seiner Systeme veröffentlicht. macOS 26.1 und Co. können ab sofort geladen und installiert werden und bringen Fehlerbehebungen und einige kleinere Änderungen.

Apple hat neben iOS 26.1 nun auch noch die übrigen erwarteten Updates seiner Systemlinien auf die Reise zu den Nutzern geschickt. So kann nun auch macOS 26.1 von allen Anwendern geladen werden. Das Update lässt sich wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update anstoßen.

macOS 26.1 bringt auch am Mac die Möglichkeit, das Erscheinungsbild des neuen Liquid Glass-Looks ein wenig individueller einzustellen und beinhaltet darüber hinaus Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Stabilität.

Auch weitere Updates für Apple Watch, Apple TV und Brille

Ferner wurde auch watchOS 26.1 für alle Nutzer verteilt, die Uhr erhält ein Bugfix-Updates. visionOS 26.1 kann ebenfalls geladen und installiert werden, ebenso wie tvOS 26.1 für das Apple TV.

Allgemeine Verbesserungen der Performance gibt es für den HomePod, der das Update auf die HomePod-Software 26.1 erhält.

Morgen dürften dann die Betas für die kommenden Aktualisierungen für iPhone, iPad, Mac und Co. an die registrierten Entwickler gehen.