Home Betriebssystem Beta 3 von tvOS 15 auch für Entwickler verfügbar

Beta 3 von tvOS 15 auch für Entwickler verfügbar

Apple hat heute Abend auch tvOS 15 Beta 3 für die registrierten Entwickler bereitgestellt. Zwei Wochen nach der Verteilung von Beta 2, kann der Test also auch am Apple TV weitergehen. tvOS 15 bringt unter anderem SharePlay auf das Apple TV. Es ist nicht klar, welche Neuerungen in Beta 3 enthalten sind.

Apple hat heute Abend tvOS 15 Beta 3 für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt, zeitgleich waren auch iOS 15 und iPadOS 15 Beta 3, macOS Monterey Beta 3 und watchOS 8 Beta 3 für die Developer ausgegeben worden. Apple TV-Nutzer mit Entwicklerzugang können die neue Beta nun mittels Xcode auf ihr Apple TVladen.

Die neue Beta folgt zwei Wochen auf die vorangegangene Testversion, das Update wird im Herbst für das Apple TV der vierten, fünften und sechsten Generation veröffentlicht werden.

SharePlay auf dem Apple TV und schnellere Anmeldung bei Onlinediensten

Apple wird mit tvOS 15 die Funktion SharePlay auch auf das Apple TV bringen. Auch wird es möglich sein, sich bei Onlinediensten schneller anzumelden, indem Face ID und der Schlüsselbund auf dem iPhone genutzt werden, hier dazu mehr.

Welche Neuerungen Apple in tvOS 15 Beta 3 bringt, ist nicht bekannt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!