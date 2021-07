Home Apple AppSalat: Transloader 3 ab sofort im App Store, Google Meet erhält Gesichtsfilter

AppSalat: Transloader 3 ab sofort im App Store, Google Meet erhält Gesichtsfilter

Wieder einmal zogen neue Features für bereits bestehende Apps in den App Store ein. Unter anderem gibt es dabei Neuerungen bei Transloader 3 und Google Meet. Was sich hier genau tat, erfährt ihr in diesem AppSalat.

Transloader 3 ist da

Transloader ist mittlerweile schon ein echtes Urgestein im App Store und wurde vom österreichischen Entwickler Matthias Gansrigler mit Version 3 noch einmal modernisiert. Prinzipiell erlaubt die App das Starten eines Downloads am Mac über ein iPhone oder ein iPad. Das ist besonders bei großen Dateien oder Formaten, die nur der Computer unterstützt, sehr praktisch.

Diese Grundfunktion wurde für die neueste Version von Transloader weiterentwickelt. Der Download kann nun nicht mehr nur einem Mac zugewiesen werden, sondern gleich mehreren. Außerdem ist es ab sofort möglich, einen Download-Prozess auch vom Mac aus zu initiieren. Bisher war das, wie gesagt, nur von einem iOS- oder iPadOS-Gerät aus erlaubt. Um immer zu wissen, was der aktuelle Status der Downloads ist, sendet Transloader 3 einem hilfreiche Push-Benachrichtigungen.

Für Freunde von Automatisierungen ist in dem großen Update auch etwas mit am Start. Die Rede ist von Link- und Datei-Abläufen. Bei Link-Abläufen definiert man via Apps- oder Automator-Workflows, wie mit Download-Links verfahren werden soll. FTP-Links können so etwa in einem gewünschten FTP-Programm geöffnet werden. Und mit Datei-Abläufen lassen sich ZIP-Dateien nach dem Download etwa sofort auspacken.

Einige kleinere Neuerungen sind auch noch mit an Bord. Gehen wir sie schnell durch:

Eintrag im Teilen-Menü am Mac: Wenn man in Safari auf einen Link zu einer Datei stößt, kann dieser nun schneller an Transloader gesendet werden. Im Teilen-Menü findet man dafür einen neuen Eintrag.

Wenn man in Safari auf einen Link zu einer Datei stößt, kann dieser nun schneller an Transloader gesendet werden. Im Teilen-Menü findet man dafür einen neuen Eintrag. Anmelden und herunterladen: Manche Dateien erfordern einen Login vor dem Herunterladen. Sollte das der Fall sein, könnt ihr ihn einfach in Transloader 3 hinterlegen und die App fügt ihn automatisch für euch ein.

Manche Dateien erfordern einen Login vor dem Herunterladen. Sollte das der Fall sein, könnt ihr ihn einfach in Transloader 3 hinterlegen und die App fügt ihn automatisch für euch ein. Links für später speichern: Oft kann es sein, dass ein Endgerät nicht für den Download verfügbar ist oder dass man zuerst noch weitere Dateien sammeln möchte. Dafür lassen sich alle gewünschten URLs in Transloader nun zwischenspeichern.

Transloader ist für iOS, iPadOS und macOS verfügbar. Die macOS-Variante kostet regulär 10,99 Euro, wobei sie aktuell noch um 50 Prozent günstiger zu haben ist. Außerdem ist sie kostenlos im Setapp-Abonnement inkludiert.

Google Meet fortan mit mehreren Gesichtsfiltern

Auf eine kleinere Aktualisierung dürfen sich alle Nutzer von Google Meet auf iOS und iPadOS freuen.

Google implementierte in der neuesten Version eine ganze Reihe an Dingen, wie ihr euer Video ein wenig aufmotzen könnt. Von einfachen Effekten über verschiedene Filter bis hin zu Animoji-ähnlichen Masken bekommt man hier alles. Während wichtigen Geschäftsmeetings mit Kunden sollte man vielleicht die Finger davon lassen, bei Kaffeekränzchen mit den Kollegen ist das aber sicher eine spaßige Funktion.

Add cats, astronauts, jellyfish and more to your Meet calls. New filters, masks and effects are now available for Meet on Android and iOS. Try it today → https://t.co/DDSvWFxDG8 pic.twitter.com/hylhsCcUuj — Google (@Google) July 7, 2021

Google Meet ist eine kostenlose App im App Store für das iPhone und das iPad.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!