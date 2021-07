Home Betriebssystem iOS 15 und iPadOS 15 Beta 3 für Entwickler ist da

Apple hat heute Abend iOS 15 und iPadOS 15 Beta 3 für registrierte Entwickler bereitgestellt. Diese neue Beta folgt zwei Wochen auf die Verteilung der vorangegangenen Version zum Testen, die einige Änderungen mit sich brachte. iOS 15 und iPadOS 15 werden erst im Herbst für alle nutzer erhältlich sein.

Apple hat heute Abend iOS 15 und iPadOS 15 Beta 3 an die registrierten Entwickler verteilt. Der Download wird eventuell noch nicht auf allen Geräten angezeigt, da die Beta in Wellen ausgerollt wird. Um mit der Installation der dritten Beta zu beginnen, muss das passende Entwicklerprofil auf dem iPhone oder iPad installiert sein.

iOS 15 Beta 2 war vor zwei Wochen an die Entwickler verteilt worden, es brachte unter anderem das neue Icon für Apple Maps und setzte die Neuerung SharePlay in Betrieb.

Viele Neuerungen für iPhone-Nutzer ab Herbst

SharePlay ist eine der Neuerungen, die Apple in iOS 15 implementiert hat, mit dem Feature lassen sich Medieninhalte wie Filme gemeinsam via Facetime konsumieren. Neu ist auch die Focus-Funktion, mit der sich deutlich differenzierter der Einsatz von Benachrichtigungen am iPhone konfigurieren lässt.

iOS 15 und iPadOS 15 werden im Herbst für alle Nutzer veröffentlicht, bis dahin bleibt die Beta den Entwicklern und freiwilligen Testern vorbehalten. Die Public Beta dürfte ebenfalls bald ihr Update erhalten. Welche Neuerungen die aktuelle Beta mit sich bringt, ist noch nicht bekannt.

Notiert gern in den Kommentaren unter diesem Artikel, was euch auffällt.

