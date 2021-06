Home Betriebssystem Beta 3 von tvOS 14.7 ebenfalls für Entwickler verfügbar

Apple hat heute auch das Apple Tv mit einer neuen Beta versorgt. Registrierte Entwickler können tvOS 14.7 Beta 3 damit ab sofort laden und instal.ieren. Relevante Neuerungen in diesem Update werden auf dem Apple TV nicht eingeführt. Unterdessen ist tvOS 15 ebenfalls bereits in die Beta-Phase eingetreten.

Apple hat heute Abend auch tvOS 14.7 Beta 3 für die Entwickler bereitgestellt. Auch iOS 14.7 und iPadOS 14.7 Beta 3, macOS Big Sur 11.5 Beta 3 und watchOS 7.6 Beta 3 können die Developer seit vorhin bereits laden und installieren.

tvOS 14.7 Beta 3 kommt etwa drei Wochen nach der Verteilung der vorangegangenen Testversion zu den Entwicklern, offenbar hat der Start der Beta-Phase für die neuen Hauptversionen und die WWDC den Zeitplan ein wenig verlangsamt.

Keine großen Neuerungen in tvOS 14.7 erwartet

Die Aktualisierung auf tvOS 14.7 wird für das Apple TV der vierten, fünften und sechsten Generation verteilt werden. Wenn das Apple TV entsprechend eingestellt ist, wird das Update automatisch geladen und installiert.

Mit dem Update auf tvOS 14.7 werden keine neuen Funktionen oder weitere Änderungen am Apple Tv eingeführt, das Update zielt in der Hauptsache auf die Verbesserung der allgemeinen Performance, Sicherheit und Stabilität von tvOS. Unterdessen läuft bereits die Beta-Phase von tvOS 15, hier lest ihr mehr über das kommende Update.

