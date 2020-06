macOS 10.15.6 Beta 2 ist ebenfalls für Entwickler verfügbar<

Apple hat heute Abend auch macOS Catalina 10.15.6 Beta 2 für die Entwickler verteilt. Das Update dürfte sich auf allgemeine Verbesserungen von Performance, Stabilität und Sicherheit konzentrieren. Mit dem letzten Update für alle Nutzer hatte Apple ein neues Feature für ein längeres Leben der Batterie am MacBook eingeführt.

Apple hat heute Abend auch eine frische Beta für macOS Catalina 10.15.6 bereitgestellt. Beta 2 des kommenden Updates kann ab sofort von den Develpern geladen und installiert werden. Die neue Beta folgt eine Woche auf die Freigabe von Beta 1 dieses Updates.

Zuvor hatte Apple bereits iOS 13.6 / iPadOS 13.6 Beta 2 für die Entwickler zum Download bereitgestellt.

Vermutlich ein Update für allgemeine Verbesserungen und Fehlerbehebungen unter macOS Catalina

Apple wird mit dem kommenden Update auf macOS Catalina 10.15.6 wohl in der Hauptsache die allgemeine Performance, Stabilität und Sicherheit von macOS verbessern. Aktuell finden sich keine Hinweise auf neue Features in der ersten Beta des neuen Updates.

In der letzten für alle Nutzer veröffentlichten Version macOS Catalina 10.15.5 hatte Apple eine neue Funktion eingeführt, die das Leben der Batterie am MacBook verlängern soll.

Die neue Aktualisierung für macOS Catalina dürfte Apple in wenigen Wochen für alle Nutzer veröffentlichen.

