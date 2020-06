iOS 14 soll alle iPhones und iPads unterstützen, auf denen iOS 13 läuft

iOS 14 soll alle iPhones und iPads unterstützen, auf denen auch iOS 13 läuft. Diese Aussicht wurde jetzt erneut in der Gerüchteküche aufgegriffen und bestärkt. Schon zuvor war vermutet worden, dass Apple in diesem Jahr kein Gerät zurücklassen wird.

Apples kommendes großes Update auf iOS 14 soll alle iPhones und iPads unterstützen, die im letzten Jahr auch iOS 13 erhalten hatten, das geht aktuell aus einer spekulativen Prognose hervor.

Die Quelle dieser Behauptung kann nur auf eine sehr beschränkte Historie von Voraussagen zu Produkten oder Software von Apple zurückblicken, hatte allerdings in der Vergangenheit eine Prognose, die speziell in dieser Frage von Interesse ist. Im letzten Jahr hatte man dort zutreffend angenommen, dass iOS 13 das Ende der Versorgung mit großen Updates für das iPhone 5s und das iPhone 6 / iPhone 6 Plus bedeuten würde.

iPhone 6s und iPhone 6s Plus erhalten noch eine Gnadenfrist

Somit würden auch die aktuell ältesten Geräte, die noch iOS 13 erhalten haben, auch iOS 14 installieren können. Hierzu zählen etwa das iPhone 6s und iPhone 6s Plus. Auch das originale iPhone SE hat noch das Update auf iOS 13 erhalten.

Der Bericht geht allerdings zugleich auch davon aus, dass Apple für diese Geräte nur noch für ein Jahr große Updates zur Verfügung stellen wird. iOS 14 wäre also die letzte Hauptversion für iPhone 6s / Plus und iPhone SE. Das passt aber auch zu Apples unausgesprochenem Versprechen, wonach Geräte für wenigstens fünf Jahre Software-Updates erhalten. Das iPhone 6s wurde sogar schon im Jahr 2015 vorgestellt.

iOS 14 wird im Juni auf der virtuellen WWDC 2020 vorgestellt und erscheint im Herbst für alle Nutzer.

