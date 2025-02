Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Cosmopolitan – Die Zeit der Frauen“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 16. Februar 2025 um 19:55 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Das Wetter ist ungemütlich, im Fernsehen gibt es aktuell keinen nennenswerten Live-Sport. Die Philadelphia Eagles haben sich letztes Wochenende bereits zum Champion gekrönt. Es wäre also die ideale Gelegenheit, sich mal wieder ein Buch zu gönnen. Apple hat genau dafür das passende Angebot.

Das E-Book der Woche

New York, 1965. Eine Stadt im Aufbruch. Eine Frau mit einem Traum. Und eine Zeitschrift, die Amerika schockiert …

Die junge Alice Weiss kommt nach New York, um Fotografin zu werden. Doch ihr wird nur eine Stelle als Sekretärin für die erste weibliche Chefredakteurin des Cosmopolitan-Magazins angeboten, Helen Gurley Brown.

Allerdings steht die Cosmopolitan kurz vor der Einstellung. Mitarbeiter und Management rebellieren offen gegen Helens skandalöse Ideen, wie zum Beispiel Artikel über Sex zu veröffentlichen. Vertrauliche Informationen geraten immer wieder in falsche Hände.

Alice findet sich völlig unvorbereitet inmitten dieser Intrigen wieder. Der Glamour von New York – edle Restaurants, dekadente Partys und Männer, die ebenso verführerisch wie trügerisch sind – lockt. Doch Alice ist entschlossen, Helen zum Erfolg zu verhelfen. Denn es bricht eine neue Zeit an: die Zeit der Frauen!

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

