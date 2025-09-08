Bericht: Apple Intelligence startet in China noch 2025

Seit ziemlich genau einem Jahr gibt es Apple Intelligence in den USA, mit iOS 18.4 kam Apples künstliche Intelligenz im April auch nach Europa. Mit dem chinesischen muss ein für das Unternehmen ebenfalls wichtiger Markt aber noch auf die Software-Neuerung verzichten. Das soll sich noch in diesem Jahr ändern.

In China werden iPhones nach wie vor ohne Apple Intelligence ausgeliefert. Mit der morgigen Vorstellung der iPhone 17-Reihe kommt für Apple ein kritischer Zeitpunkt. Ohne die KI-Features könnten dem neuen iPhone im Vergleich zur Konkurrenz die Argumente ausgehen.

Das Problem von Apple Intelligence in China

Um KI-Modelle in China auf den Markt zu bringen, müssen Hersteller den lokalen Vorgaben gerecht werden. Eine davon sieht vor, dass chinesische Unternehmen an der Umsetzung beteiligt sind. Apple hat sich bereits im Februar mit Alibaba darauf verständigt, Apple Intelligence in China bereitzustellen. An der Umsetzung wurde lange gefeilt, laut Mark Gurman von Bloomberg soll es nun bald soweit sein.

Der in der Regel stets gut unterrichtete Redakteur geht von einem Marktstart mit iOS 26.1 oder iOS 26.2 aus. Die ersten beiden großen Punkt-Updates werden noch in diesem Jahr erwartet. Dem Bericht nach testet Apple die Funktionen bereits mit chinesischen Angestellten. Bei der Umsetzung helfen demnach Alibaba und andere Partner.