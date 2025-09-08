Apple TV+ stellt Trailer und Starttermin für die dritte Staffel von „Urlaub wider Willen mit Eugene Levy“ bereit

Apple TV+ hat mittlerweile ein recht breites Portfolio an Serien angehäuft, dazu zählt auch die leicht skurrile Serie „Urlaub wider Willen mit Eugene Levy“. In knapp anderthalb Wochen wird die dritte Staffel anlaufen, wir haben dazu weitere Details.

Der Trailer ist verfügbar

Die achtteilige dritte Staffel begleitet Moderator Eugene Levy auf seiner Suche nach der ultimativen Reise-Bucket-List und bekommt dabei ein wenig Hilfe von einem ganz besonderen Gast, dem Prinzen von Wales. In dieser Staffel wird Levy außerdem von einigen berühmten Persönlichkeiten begleitet – darunter Multiplatin-Superstar und fünffacher Grammy-Gewinner Michael Bublé, Levys Tochter, „Schitt’s Creek“- und „SurrealEstate“-Star Sarah Levy, NOWZ, eine der neusten K-Pop-Boybands, und Rahul Dravid, ein ehemaliger indischer Cricketspieler, der als einer der besten Schlagmänner der Cricket-Geschichte gilt. Nun ist der Trailer verfügbar

„The Reluctant Traveler — Season 3 Official Trailer | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Nachdem er sich in den ersten beiden Staffeln seinen Ängsten gestellt und seine Komfortzone verlassen hat, kommt Levy immer näher daran, ein begeisterter Reisender zu werden. Aber bevor er diesen Titel beanspruchen kann, fordert er sich selbst heraus, einige der kultigsten Abenteuer zu erleben, die die Welt zu bieten hat. Diese Saison führt ihn nach Österreich, Kanada, England, Indien, Irland, Mexiko, Südkorea und den Vereinigten Staaten, wobei jeder Stopp eine neue Gelegenheit bietet, seine Perspektive zu erweitern – und seine Entschlossenheit zu testen. Ab dem 19. September könnt ihr Eugene Levy bei seiner nächsten Reisetour auf Apple TV+ zuschauen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.