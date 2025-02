Home Apple Apple Intelligence in China: Alibaba wird Apples KI-Partner

Apple hat offenbar eine Lösung für sein chinesisches KI-Problem gefunden: Wie zu erwarten, musste sich das Unternehmen einen lokalen Partner suchen. Der indes ist auch im Westen kein Unbekannter.

Apple wird mit Alibaba zusammenarbeiten, um seine KI-Funktionen, die unter dem Namen Apple Intelligence zusammengefasst werden, in China anzubieten. Dies bestätigte der Vorsitzende des chinesischen Unternehmens, Joe Tsai, am Donnerstag und beendete damit monatelange Spekulationen über Apples Strategie in der Region.

„Sie haben mit mehreren Unternehmen in China gesprochen“, sagte Tsai auf dem World Government Summit in Dubai. „Am Ende haben sie sich für uns entschieden. Sie wollen unsere KI nutzen, um ihre Telefone mit neuen Funktionen auszustatten. Wir fühlen uns geehrt, mit einem großartigen Unternehmen wie Apple zusammenzuarbeiten.“

Die Aktie von Alibaba stieg nach der Ankündigung um bis zu 8,6 %, nachdem das Magazin The Information berichtet hatte, dass Apple mit dem E-Commerce-Riesen kooperiert, um KI-Funktionen in China einzuführen. Aufgrund strenger Vorschriften muss Apple für die Bereitstellung seiner KI-Technologie in China mit einem lokalen Partner zusammenarbeiten.

Noch offene Fragen zur Funktionalität

Außerhalb Chinas nutzen Apple-Geräte eine Kombination aus der hauseigenen Apple Intelligence und OpenAI’s ChatGPT für KI-Funktionen. Laut The Information haben Apple und Alibaba bereits Unterlagen bei den chinesischen Behörden eingereicht, um die offizielle Genehmigung für ihre Kooperation zu erhalten. Unklar bleibt, wie sehr sich das, was Apple in China anbieten wird, von dem unterscheiden wird, was derzeit US-Kunden und bald auch Europäer unter dem Schlagwort Apple Intelligence nutzen können – die Ausgestaltung und auch die Fähigkeiten könnten auf chinesischen iPhones deutlich abweichen.

Die Entscheidung für Alibaba folgt auf Berichte zu Beginn der Woche, wonach Apple die chinesische KI-Firma DeepSeek nicht als Partner ausgewählt hat. DeepSeek hatte zuletzt mit einer kosteneffizienten Entwicklung seiner KI-Modelle für Aufsehen gesorgt. Zuvor hatte Apple angeblich Baidu als bevorzugten KI-Partner in Betracht gezogen, doch deren Modelle erfüllten nicht die Anforderungen des iPhone-Herstellers.

Die neue Partnerschaft kommt für Apple zu einem kritischen Zeitpunkt. Im Jahr 2024 musste das Unternehmen in China einen herben Rückschlag hinnehmen und verlor seine Position als führender Smartphone-Anbieter im Land. Laut der Marktforschungsfirma Canalys gingen Apples jährliche Smartphone-Auslieferungen in China um 17 % zurück, wodurch der heimische Hersteller Vivo die Marktführerschaft übernehmen konnte.

