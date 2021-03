Home Featured Beim iPhone 12 können offenbar die Farben verblassen: Seid ihr betroffen?

Das iPhone 12 verliert offenbar bei einigen Nutzern seine Farbe, vor allem an den Ecken und Kanten des Geräts tritt dieses Phänomen auf. Das iPhone 12 kommt im Aluminiumgehäuse, anders als die Pro-Modelle, bei denen Apple auf Edelstahl setzt. Habt ihr auch Veränderungen der Farbe bei euren iPhones bemerkt?

Beim iPhone 12 (Affiliate-Link) kann es womöglich zum Verblassen der Farbe kommen, das scheint zumindest ein Erfahrungsbericht eines Nutzers anzudeuten. Dieser berichtet, er habe sein iPhone 12 (PRODUCT)RED im November gekauft.

Seither wurde das iPhone in einem transparenten Case aufbewahrt und kam zu keinem Zeitpunkt mit aggressiven Substanzen in Berührung, die einen Einfluss auf das Erscheinungsbild hätten haben können, so die Besitzer. Schließlich zeigte sich nun, dass die Farbe vor allem an einer Ecke rund um die Kamera herum deutlich verblasst sei.

Beobachtet ihr dieses Phänomen auch?

Bis jetzt gibt es offenbar nur wenige bekannte Fälle dieser Veränderung, allerdings berichten einige Nutzer in Apples eigenen Supportforen über ähnliche Beobachtungen, auch andere Farbvarianten scheinen vereinzelt davon betroffen zu sein.

Apple hatte in der Vergangenheit schon mit abblätternder Farbe bei Aluminium-iPhones zu kämpfen, diese Probleme traten in der Regel aber deutlich später im individuellen Lebenszyklus der Geräte auf. Aktuell ist nicht bekannt, ob hier nur ganz vereinzelt Nutzer betroffen sind, oder das Problem größere Kreise zieht.

Wie ist es bei euch: Verblasst bei eurem iPhone 12 auch die Farbe an den Kanten?

