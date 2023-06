Home Daybreak Apple Beats Studio Pro schon im Juli? | Apple-Aktie erreicht Rekordwert | Apple gegen Spotify: Rechtsstreit geht in nächste Runde – Daybreak Apple

Guten Morgen! Die neuen Beats Studio Pro könnten bereits im Juli erscheinen. Daneben hat die Aktie von Apple am Mittwoch einen Rekordwert erreicht. Außerdem geht der Rechtsstreit zwischen Apple und Spotify in die nächste Runde. Damit herzlich willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Beats Studio Pro schon im Juli?

Seine letzten Over-Ear-Kopfhörer hat Beats vor über fünf Jahren veröffentlicht. Daher wäre es nun Zeit, ein neues Modell vorzustellen. Genau dies könnte bereits im Juli der Fall sein, dann könnten nämlich die neuen Beats Studio Pro erscheinen. Mehr dazu findet ihr hier.

Apple-Aktie erreicht Rekordwert

Aktuell erlebt die Aktie von Apple einen sehr positiven Trend, denn aufgrund jüngster Entwicklungen auf dem Markt steigt diese momentan stetig. Vor zwei Tagen hat sie sogar ein neues Allzeithoch erreicht. Wie viel die Aktie zu diesem Zeitpunkt wert war und wie sich diese demnächst entwickeln könnte, erfahrt ihr hier.

Apple gegen Spotify: Rechtsstreit geht in nächste Runde

Seit Jahren schon streiten sich Apple und Spotify darüber, ob der iPhone-Konzern die Monopolstellung des App Stores missbraucht und es App-Anbietern verbietet, andere Bezahlmethoden anzubieten. Heute kommt es dazu zu einer Anhörung Apples vor der Europäischen Kommission. Mehr zu diesem Thema findet ihr hier.

iOS 17: Fotos-App soll beim Wäschewaschen helfen

Nach dem Softwareupdate soll es möglich sein, die Etiketten von Kleidung besser zu entziffern. Mehr dazu hier.

