„Back to School 2021“: Aktion ist in Deutschland angekommen

Die Back to School 2021-Aktion ist in Europa angekommen. Ab sofort können auch Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz von den Angeboten profitieren. Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Apples neue „Back to School 2021“-Aktion, die vor kurzem schon in den USA und Kanada angelaufen war, ist auch in Europa angekommen. Bildungskunden können damit ab sofort von den besonderen Angeboten profitieren.

Die Back to School 2021-Aktion (Affiliate-Link) unterscheidet sich in ihren Konditionen nicht sehr von denen der vergangenen Jahre: Kunden erhalten etwa die noch aktuellen AirPods 2 kostenlos dazu, sobald sie sich zum Kauf eines qualifizierten Mac oder iPad entscheiden.

Diese Produkte sind im „Back to School 2021“-Programm qualifiziert

Zu den qualifizierten Produkten zählt der aktuelle iMac, das MacBook Pro und MacBook Air, der Mac Mini und der Mac Pro. Dies schließt alle jeweiligne Konfigurationen ein, die der Kunde sich beim Bestellprozess zusammenstellt. Im Lineup der iPads ist das iPad Pro und das iPad Air qualifiziert. Alternativ zu den kostenlos drauf gelegten AirPods 2, kann der Kunde sich auch für die AirPods mit drahtlosem Lade-Case oder den AirPods Pro entscheiden – gegen Aufpreis.

Auch einen Rabatt auf Apple Care+ kann der Kunde abschließen.

Wer ist für die Teilnahme qualifiziert?

Zu den besonderen Aktionskonditionen einkaufen können Studenten aller deutschen öffentlichen und privaten Hochschulen, deren Eltern sowie Mitarbeiter der Bildungseinrichtungen.

Darüber hinaus gelten für diesen Kundenkreis auch die üblichen Rabatte für Bildungskunden, diese beginnen allerdings erst, sich bei sehr hochpreisigen Einkäufen zu lohnen. Das Angebot ist zeitlich befristet. Der qualifizierte Bildungskunde kann sich schnell und einfach über den Dienstleister Unidays und die IT seiner Hochschule identifizieren lassen, alternativ kann die Identifikation auch über eine Hotline von Apple und einen geeigneten Nachweis durchgeführt werden.

