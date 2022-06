Home Apps Automatisiert in Krypto, NFTs & Metaverse investieren: „Coinpanion“-iOS-App startet in Deutschland! [+Exklusivgutschein]

Automatisiert in Krypto, NFTs & Metaverse investieren: „Coinpanion“-iOS-App startet in Deutschland! [+Exklusivgutschein]

Verfasst von Lukas Gehrer // 21. Juni 2022 um 17:31 Uhr // Apps, Featured, iPhone // Apps // Kommentare deaktiviert für Automatisiert in Krypto, NFTs & Metaverse investieren: „Coinpanion“-iOS-App startet in Deutschland! [+Exklusivgutschein]

Anzeige (was ist das?)

Mit „Coinpanion“ startet eine weitere Krypto-App aus Österreich auch in Deutschland durch. Sie verspricht, die komplizierten Krypto- und NFT-Welt für jedermann zugänglich zu machen. Wir haben uns die App genauer angesehen und liefern euch zusammen mit Coinpanion einen exklusiven Investmentgutschein.

Zuletzt hatten wir auf Apfelpage immer wieder berichtet, dass auch Apple Kryptoexperten an Bord holt. „Ja, ich besitze Kryptowährungen“, sagte Tim Cook Ende 2021. „Ich denke es ist vernünftig sie zu besitzen, als Teil eines diversen Portfolios.“, so der CEO weiter. Cook ist dabei nur einer von vielen Tech-CEOs und bekannten Persönlichkeiten, die den „Krypto-Space“, das Metaverse und NFT-Projekte sehr spannend finden. Klar, sie haben auch genügend Berater für solche Investments, während der normale Investor zumeist überfordert ist mit Tausenden Coins und NFT-Projekten. Genau das möchte Coinpanion ändern. Die neue App aus Wien startet dank der neuen Seed-Runde mit über 5 Millionen Euro von Investoren wie dem Ex-Bitpanda-CMO nun auch in Deutschland.

Auch fortgeschrittene Investoren stellen sich die Frage: Über welche App im App Store investiere ich in Kryptowährungen? Apples Store ist mittlerweile gefüllt mit Brokern und Investment-Apps. In den TOP 20 der Charts finden sich im Mai 2022 mehr als eine Hand voll sogenannter Broker-Apps, die den Zugang zur Finanzwelt erleichtern sollen.

Coinpanion möchte jedoch die Anlaufstelle Nummer 1 sein, für Anfänger und Fortgeschrittene, in dem man über smarte Portfolios bereits eine Vor-Recherche macht und nur ausgewählte Projekte und Kryptowährungen anbietet. Der Nutzer muss am Ende nur Geld in eines der vorgefertigten Portfolios je nach Risikolust und Interessensgebieten einlegen. Die Zusammenstellung übernimmt Coinpanion.

Per Knopfdruck ist es mit der Coinpanion App also möglich, automatisiert in Krypto-, NFT- und Metaverse-Projekte zu investieren. Falls das Ganze spannend für euch klingt, könnt ihr mit dem Code „apfelpage30“ ein Investmentbonus von 30 Euro ergattern (bei 500 Euro Einzahlung) und das Ganze einmal ausprobieren.

→ Bei Coinpanion einsteigen und 30 Euro sichern

Kryptowelt für jeden zugänglich?

Das Gründerteam aus Wien hat mit ihrer Idee bekannte Investoren überzeugen können. Mit dabei sind der US-amerikanische Investor Wicklow Capital – early-stage Investor in die Krypto-Unicorns Ledger, Blockchain.com, NYDIG und Crusoe Energy Systems – die Gründer der Kreditvergleichs-Plattform Finanzcheck.de Andreas Kupke und Moritz Thiele sowie der ehemalige CMO von Bitpanda, Michael Pötscher.

Wie funktioniert Coinpanion genau?

Anders als bei typischen Krypto-Brokern entfällt mit Coinpanion die Recherche von mittlerweile Tausenden Kryptowährungen und NFTs. Das übernimmt Coinpanion für euch. Ihr investiert lediglich in deren wöchentlich gemanagte „Portfolios“, die es für verschiedene Kategorien und Risikoklassen gibt. Neu gibt es sogar das DEFI-Portfolio, in dem „Decentralised Finance“-Projekte inbegriffen sind. Jene Projekte, von denen immer die Rede ist, wenn ihr im Bekanntenkreis hört „Wirklich spannend an Bitcoin ist doch die Technologie dahinter“. Mit Coinpanion investiert ihr in die Welt von morgen, so das Gründerteam.

Die Zusammenstellung des Portfolios baut auf einem ranking-basierten Score sowie anderen quantitativen Kennzahlen auf. So werden laufend mehr als 1000 Kryptowährungen, NFT, DeFi- als auch Metaverse-Trends analysiert und datengetrieben die vielversprechendsten Projekte ausgewählt, welche dann in smarten Portfolio Kategorien gebündelt werden.

Die Kryptowährungen innerhalb der Portfolios sind so gewichtet, dass ein guter Ausgleich zwischen Ertrag und Risiko gegeben ist. Datengesteuerte Ansätze in Kombination mit Optimierungstechniken halten das Portfolio up to date und passen die Investments automatisch an den Markt an. Das Unternehmen begleitet somit die gesamte Abwicklung: vom einfachen Markteinstieg, der laufenden Optimierung der Krypto-Investitionen bis hin zum automatisierten Steuerbericht und Sparplan.

Welche Vorteile liefert Coinpanion sonst?

Coinpanion möchte jedoch noch mehr übernehmen als nur den Einstieg in die Titel. So zum Beispiel:

Automatisierte Sparpläne

Einfachheit : in nur 5 Minuten einsteigen

: in nur 5 Minuten einsteigen Bonus : 30 Euro Investmentbonus direkt zum Start (Apfelpage-Link nutzen)

: 30 Euro Investmentbonus direkt zum Start (Apfelpage-Link nutzen) Umweltfreundlich : Alle Coinpanion-Portfolios sind CO2-neutral

: Alle Coinpanion-Portfolios sind CO2-neutral Steuern einfach gemacht: Mit nur einem Klick erhältst du kostenlos einen Steuerreport

gemacht: Mit nur einem Klick erhältst du kostenlos einen Steuerreport Zugänglich: Unterschiedliche Portfolios je nach eurem Risiko-Appetit

Fazit: Coinpanions Deutschlandstart zeigt Potenzial

Das österreichische Krypto-Startup konnte sein Seed Investment vom Herbst letzten Jahres (1,8 Millionen Euro) auf insgesamt 5,5 Millionen Euro aufstocken – eines der bislang höchsten Seed Investments in der österreichischen Start-up-Geschichte. Das ist interessant, zumal es nicht die einzige App in dem Bereich aus dem Nachbarland ist, das auf diesem Gebiet gute Vorrausetzungen bietet.

Nun möchten wir niemandem Investmentstipps geben und dürfen das auch gar nicht. Ebenso sollte sich jeder vorher genau informieren, wo und wie viel er investieren möchte. Coinpanions Ansatz ist jedoch spannend, da viele Anfängerfehler sicherlich umgangen werden können. Wer also bereits in Aktien und Kryptos investiert oder vielleicht damit anfangen wollte, kann sich die App gerne einmal im App Store ansehen.

Als Apfelpage-Leser bekommt ihr sozusagen ein Sprungbrett, um künftig keine NFT- und Metaverse-Trends mehr zu verpassen und direkt davon zu profitieren. Gebt nach dem Registrieren einfach den Code „apfelpage30“ ein und sichert euch 30 Euro Investmentbonus (bei 500 Euro Einzahlung).

→ Bei Coinpanion einsteigen und 30 Euro Einzahlungsbonus sichern

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!