Apple Music: Regisseur Baz Luhrmann über seinen neuen Film „Elvis“

Morgen erfolgt die Veröffentlichung des Films „Elvis“ und des dazugehörigen Soundtracks. Aus diesem Grund war der Regisseur des Films, Baz Luhrmann, in der neuesten Episode von Southern Accents Radio auf Apple Music Country für ein Interview zu Gast. Dabei sprach er über den Auswahlprozess für die Filmmusik, Austin Butler als Elvis und welchen Einfluss afroamerikanische Musik auf die von Elvis hatte.

Zunächst sprach Baz Luhrmann im Gespräch mit Moderator Dave Cobb darüber, dass der Film weniger eine Filmbiografie von Elvis‘ Leben darstelle und er dies bei der Produktion auch nicht beabsichtigt habe. Stattdessen sei Elvis wichtig, um das Amerika und das amerikanische Musikwesen der 50er, 60er und 70er Jahre zu verstehen, wie auch die damalige Popkultur. Denn Elvis könne hierbei sowohl als das Gute, das Schlechte und das Abscheuliche dieser Zeit eingeordnet werden.

Elvis in vorwiegend afroamerikanischer Gegend aufgewachsen

Für seinen Film habe Luhrmann eine intensive Recherche betrieben und sich auf die Spuren von Elvis begeben. Dabei habe er auch die Stadt Memphis besucht und stieß auf einen Afroamerikaner, mit dem Elvis in seiner Jugend befreundet war. Denn dieser sei in einer Gegend aufwachsen, in der er zu den wenigen Personen mit heller Hautfarbe gehört habe. Daher sei er Teil einer afroamerikanischen Gang gewesen, was ihn letztlich auch musikalisch geprägt habe.

Austin Butler als der junge Elvis

Bezüglich Austin Butlers Darstellung von Elvis in dem gleichnamigen Film zeigte sich Moderator David Cobbs beeindruckt davon, wie glaubwürdig er diesen spiele. Daraufhin entgegnete Luhrmann, er sei in der Lage, den jungen Elvis überzeugend nachzuahmen. Dies liege nicht zuletzt daran, dass er diese Rolle drei Jahre lang gelebt habe, Tag und Nacht, und sich in dieser Zeit die verstellt habe.

