Auserzählt: Vermisst ihr dieses Twitter-Feature?

Die letzten Stories sind erzählt: Twitter hat seine Fleets vom Bildschirm verschwinden lassen. Mit dieser Funktion wollte man an den Erfolg von Instagram und Snapchat mit ähnlichen Funktionen anknüpfen – vergeblich. Vermisst ihr die Fleets bei Twitter schon?

Es hat sich auserwählt bei Twitter: Der Kurznachrichtendienst hat sein Feature Fleets abgeschaltet. Seit dem 03. August gibt es die Funktion nicht mehr, die so jung beerdigt wurde. Erst im März letzten Jahres hatte Twitter die Fleets eingeführt. Seither waren sie ganz oben noch Über der regulären Timeline zu finden, wo sie das waren, was bei Instagram und Snapchat und später auch Facebook die Stories sind.

Twitter war enttäuscht über mangelnde Nutzung der Fleets

Das Konzept war genau gleich: Stories, die aus Text und Medien bestehen konnten und mehrere Einträge aufweisen durften, wurden 24 Stunden angezeigt. Allerdings nahmen die Nutzer auf Twitter die Fleets nicht an. Was bei Instagram rasch zur neuen Kunstform erhoben wurde, ließen die Twitter-Nutzer links liegen. Entsprechend enttäuscht reagierte der Dienst hierauf: Man habe sich entschlossen, in Zukunft andere Dinge zu probieren, um dem Bedürfnis nach Ausdruck und Kommunikation der Nutzer ideal Rechnung zu tragen, erklärte Weiter schon Mitte Juli, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Nun, da die Fleets verschwunden sind, liest man hier und da einige etwas sentimentale Reminiszenzen – einige vermissen die Stories nun doch. Ihr auch?

Übrigens: TikTok startete unlängst mit einer neuen Stories-Funktion für seine Nutzer.

