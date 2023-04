Home Featured Ausblick: Neuer Mac Pro nicht im Sommer erwartet

Apples neuer Mac Pro wird wohl noch ein wenig auf sich warten lassen. Eine Vorstellung zur WWDC erwartet Mark Gurman zumindest nicht mehr. Allerdings soll der Rechner noch in diesem Jahr erscheinen.

Apple hat seinen Mac Pro noch immer nicht auf die eigenen Apple Silicon-Chips umgestellt. Damit hat man das eigene Ziel, die Umstellung komplett innerhalb von vier Jahren zu schaffen, inzwischen klar verfehlt. Viele fragen sich bereits, wann der letzte Mac die M-Series-Chips erhält – nicht in diesem Sommer, so nun Mark Gurman in der MacRumors Show.

Auf der WWDC wird der neue Mac Pro nicht vorgestellt, ist der Bloomberg-Redakteur überzeugt, dennoch soll der neue Rechner noch in diesem Jahr kommen. Damit wäre eine Präsentation im Herbst möglich, wobei nicht gesagt ist, dass der Verkauf auch bereits zu diesem Zeitpunkt startet.

Neues MacBook Air deutlich später als geplant

Apple habe zudem ursprünglich geplant, das neue MacBook Air 15 Zoll bereits im letzten Jahr auf den Markt zu bringen, dass das nicht geklappt hat, kann auf Probleme bei der Entwicklung und Massenfertigung des neuen M3-Chips zurückgeführt werden.

Der Mac Studio, der zuletzt ebenfalls Gegenstand von Spekulationen war, soll wohl keine M2-Chips in einer Neuauflage erhalten, so Gurman weiter. Was Apple mit diesem Rechnermodell vor hat, um zu verhindern, dass sich Mac Pro und Mac Studio gegenseitig Käufer klauen, ist nicht ganz klar.

Apple soll sein neues MacBook Air im Sommer auf der WWDC vorstellen, der neue M3-Chip taucht aber wohl frühestens im Herbst auf, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

