Home Deals iTunes-Deal: „Rocky“-Filme gerade im Angebot

iTunes-Deal: „Rocky“-Filme gerade im Angebot

Eine der ausgeprägtesten Rivalitäten in den USA ist die zwischen den Städten New York und Philadelphia – gerade auch den Sport betreffend. Doch in einer Sache hat Philly gegenüber seinem städtischen Rivalen die Nase voraus. Die Rede ist vom berühmtesten (Film)Boxer der Welt, dem zu Ehren eine Statue in der Stadt steht. Wir sprechen natürlich von Rocky Balboa und nahezu alle Filme der Saga sind aktuell bei iTunes reduziert.

„Rocky“-Filme im Angebot

Deals über Filme bei iTunes sind in der letzten Zeit ziemlich rar geworden, was nicht unbedingt an uns liegt. Richtig attraktive Angebote gibt es derzeit eher nicht und Cupertino konzentriert sich eher auf seinen Streamingdienst. Doch zurück zu Rocky Balboa. Zu dieser Figur ist schon alles gesagt und geschrieben worden, weshalb wir uns gleich den Angeboten widmen.

Teil V ist sicherlich der schwächste Teil der Serie, unser Geheimtipp ist allerdings Teil IV mit einem gewissen Ivan Drago als Antagonist.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!