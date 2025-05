Home Apple Aus Mangel an Ergebnissen? Siri wohl kein Thema auf WWDC

Siri braucht zwar dringend den ersehnten Neustart, auf der WWDC wird der aber noch kein Thema sein. Apple werde sich eher auf KI konzentrieren, heißt es im Vorfeld – wohl auch, weil es in Sachen Siri schlicht noch nicht ausreichend Fortschritte zu vermelden gibt.

Apples Siri ist dringend generalüberholungsbedürftig. Bis das allerdings passiert, wird es wohl noch dauern: Laut einem aktuellen Bericht von Bloomberg-Journalist Mark Gurman und Drake Bennett wird Apple bei der diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC 2025 nur am Rande über Siri sprechen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung sollen vielmehr neue Funktionen und Verbesserungen rund um „Apple Intelligence“ stehen.

KI-Gesundheitsberater und KI-Akkuwunder?

Statt großer Siri-Neuerungen will Apple unter anderem einen KI-optimierten Batteriemodus und einen virtuellen Gesundheitscoach vorstellen. Außerdem soll Google Gemini als alternative KI-Option zu ChatGPT in iOS 19 integriert werden, was Siri mehr Flexibilität bieten könnte.

Zwar hatte Apple bereits im vergangenen Jahr neue Siri-Funktionen angekündigt – etwa kontextbezogene Antworten und die Fähigkeit, komplexe Mehrfachaktionen auszuführen – doch diese seien weiterhin „Monate entfernt“ und würden auf der WWDC kaum thematisiert.

Schlechtes Siri soll Apple Intelligence-Image nicht belasten

Apple plant laut Bericht zudem, „Apple Intelligence“ stärker von der Marke Siri zu trennen. Hintergrund sind interne Bedenken, dass die teils enttäuschenden Nutzererfahrungen mit Siri das Image der gesamten KI-Initiative belasten könnten.

Um die bestehenden KI-Funktionen zu verbessern, nutzt Apple offenbar anonymisierte synthetische Daten, die mithilfe von Spracheingaben auf iPhones optimiert werden, ohne dabei echte Nutzerdaten einzubeziehen. Parallel dazu überprüfen tausende Analysten in Texas, Spanien und Irland die Qualität von KI-Zusammenfassungen, indem sie deren Inhalte mit den Originalquellen vergleichen.

Die WWDC 2025 beginnt am Montag, den 9. Juni. Erwartet werden Einblicke in iOS 19, macOS 16 sowie weitere große Software-Updates für das Apple-Ökosystem.

