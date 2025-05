Home iCloud / Services Apple TV+ stellt Trailer zur Comedyserie „Stick“ bereit

Die beste Serie auf Apple TV+, wenn man allein die Auszeichnungen nimmt, war zweifelsfrei „Ted Lasso“. Hier wird es noch eine vierte Staffel geben, der Streamingdienst setzt seine Hoffnungen aber in die neue Comedyserie „Stick“, die mittelfristig die Nachfolge antreten soll.

Trailer wurde veröffentlicht

Die Serie handelt von einem ehemaligen Golfer, gespielt von Owen Wilson, der ganz unten angekommen ist: seine Karriere ging vor knapp 20 Jahren den Bach runter, seine Ehe ist am Ende und überdies noch den Job in einem Sportgeschäft verloren. Da ist es naheliegend, sein letztes Hemd auf das aufstrebende 17-jährige Talent im Profigolf zu setzen und sich als sein Mentor zu probieren. Dem Trailer zufolge hat das auf jeden Fall Potenzial.

Wir sind vor allem auf die diversen Cameos gespannt, Collin Morikawa, Keegan Bradley, Max Homa, Wyndham Clark haben allesamt ihre Auftritte. Auch der Sportreporter Jim Nantz und Trevor Immelman sowie Dan Rapoport sind zu sehen.

Startet Anfang Juni

Die Serie wird kurz vor der WWDC25 an den Start gehen. Konkret lassen sich die ersten drei Folgen am 04. Juni 2025 streamen. Die restlichen sieben Episoden werden dann in bekannter Manier wöchentlich veröffentlicht. Demzufolge hat die erste Staffel also zehn Folgen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

