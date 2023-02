Home Betriebssystem Aus: Keine Beta-Profile mehr ab iOS 16.4, nur noch echte Entwickler willkommen

Apple ändert die Nutzung von iOS-Betas in einer grundlegenden Weise. Man verabschiedet sich von den Beta-Profilen, die in der Vergangenheit recht leicht zu bekommen waren, auch ohne ein Entwickler zu sein. In Zukunft können nur noch Betas installiert werden, wenn die eigene Apple-ID für das Developer-Programm registriert ist.

Apple hat eine grundlegende Änderung in seinem Beta-Programm vorgenommen. In Kraft tritt sie mit iOS 16.4, dessen Beta vor kurzem begonnen hat. In Zukunft können Nutzer eine neue Beta automatisch laden und installieren, wenn ihre Apple-ID für die Teilnahme am Entwicklerprogramm von Apple registriert ist. Eine Jahresmitgliedschaft kostet etwa 100 Euro.

Zukünftig keine Beta-Profile mehr

Diese Änderung bedeutet auch: Es wird in Zukunft keine Beta-Profile mehr geben. Bislang lassen sich diese Profile im Web recht leicht besorgen, damit können alle Nutzer an der Beta teilnehmen, das wird bald nicht mehr der Fall sein. Stattdessen wird der Bezug neuer Betas über ein separates Menü möglich, das nur erscheint, wenn die eigene Apple-ID am Beta-Programm angemeldet ist.

Eine Einschätzung

Apple möchte auf diese Weise wohl die Zahl der Nutzer von Beta-Versionen drücken – warum auch nicht? Die Installation per Profil war ohnehin nie ein idealer Weg, eben weil sich an jeder Ecke Profile zweifelhafter Herkunft laden lassen. Solche Profile sind aber potenziell gefährlich, lassen sich damit doch alle denkbaren, auch für den Nutzer unvorteilhaften Einstellungen damit vornehmen. Niemand sollte daher Konfigurationsprofile aus unbekannten Quellen installieren.

Zudem lässt Apple den Nutzern weiter die Installation der Public Betas, iOS 16.4 Public Beta 1 ist schon da. Es ist ohnehin besser, wenn Nutzer, die keine Entwickler sind, die Finger von Betas lassen, die potenziell voller Bugs sind und frustrierende Effekte haben können.

