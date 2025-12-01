Home » Deals » Black Friday am Montag: Soundbars im Angebot

1. Dezember 2025

Patrick Bergmann

Black Friday am Montag: Soundbars im Angebot

Wir haben nicht nur Montag, sondern auch den ersten Dezember und somit ist die Weihnachtszeit offiziell eröffnet. Heute könnt ihr noch mal bei Amazon ein paar Schnäppchen schlagen. Dieses Mal haben wir uns ein paar Soundbars herausgesucht, passend zu der neuen Aktion „31 Tage – 31 Filme“ von Apple. 

Soundbars im Angebot

Ein guter Abend im Heimkino benötigt neben einem guten Bild auch den passenden Sound. Puristen mögen hier die Nase rümpfen, doch die Klangriegel erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Sie sind platzsparend und bieten heute einen erstaunlich detaillierten Klang. Anbei ein paar Angebote, die uns ins Auge gestoßen sind:

Sennheiser AMBEO Soundbar Plus für TV und Musik - EU-Stecker - 3D Surround Sound, virtuelles 7.1.4-Lautsprecher-Setup, eingebaute Dual Subwoofer und erweiterte Streaming-Anbindung Sennheiser AMBEO Soundbar Plus für TV und Musik - EU-Stecker - 3D Surround Sound, virtuelles 7.1.4-Lautsprecher-Setup, eingebaute Dual Subwoofer und erweiterte Streaming-Anbindung
Hersteller: Sennheiser
Preis bei amazon* : 848,00 EUR

 

Bose Smart Ultra Soundbar mit Dolby Atmos Plus Alexa, kabellose Bluetooth-KI, Surround-Sound-System für TV-Geräte, Schwarz Bose Smart Ultra Soundbar mit Dolby Atmos Plus Alexa, kabellose Bluetooth-KI, Surround-Sound-System für TV-Geräte, Schwarz
Hersteller: Bose
Preis bei amazon* : 589,00 EUR

 

Sonos Arc Ultra mit Dolby Atmos und Voice Control – 9.1.4 Surround Sound für TV und Musik – Schwarz Sonos Arc Ultra mit Dolby Atmos und Voice Control – 9.1.4 Surround Sound für TV und Musik – Schwarz
Hersteller: Sonos
Preis bei amazon* : 699,00 EUR

Sony BRAVIA Theatre Bar 8 Dolby Atmos Soundbar für Fernseher, 11 Lautsprecher, WiFi, Bluetooth, 360 Spatial Sound Mapping, Modell 2024 Sony BRAVIA Theatre Bar 8 Dolby Atmos Soundbar für Fernseher, 11 Lautsprecher, WiFi, Bluetooth, 360 Spatial Sound Mapping, Modell 2024
Hersteller: Sony
Preis bei amazon* : 599,00 EUR

 

SAMSUNG HW-Q935GF Q-Series 9.1.4-Kanal-Soundbar für Fernseher, Kabelloser 6,5 SAMSUNG HW-Q935GF Q-Series 9.1.4-Kanal-Soundbar für Fernseher, Kabelloser 6,5"-Subwoofer, 2.0.2-Kanal-Rücklautsprecher, Kabelloses Dolby Atmos und DTS:X, SpaceFit Sound Pro, Q-Symphony
Hersteller: Samsung
Preis bei amazon* : 549,00 EUR

 

 

Sonos Beam (Gen 2). Die smarte Soundbar für TV, Musik und mehr (Weiß) Sonos Beam (Gen 2). Die smarte Soundbar für TV, Musik und mehr (Weiß)
Hersteller: Sonos
Preis bei amazon* : 343,99 EUR

 

 

 

