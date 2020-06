Auf Anweisung der Behörden: Apple wirft populäre Podcast-Apps aus chinesischem App Store

Apple hat mehrere populäre Podcast-Apps aus dem chinesischen App Store entfernt. Dies geschah auf Anweisung der chinesischen Internetverwaltungsbehörde. Zur Begründung hieß es lediglich allgemein, über die Apps seien illegale Inhalte zugänglich gewesen.

Apple hat abermals im Sinne der chinesischen Behörden in den App Store eingegriffen. So wurde zuletzt die App Pocket Gasts aus dem chinesischen App Store entfernt.

Pocket Gasts gehört zu den Urgesteinen der Podcast-App-Szene und blickt auf eine jahrelange Geschichte zurück, während der die Anwendung stetig weiterentwickelt wurde. Die Anwendung zählt rund um die Welt Millionen Installationen. Nutzer in China können die App weiter nutzen, erhalten jedoch nicht mehr kommende Updates und Neuinstallationen sind nicht länger möglich.

Pocket Casts has been removed from the Chinese App store by Apple, at the request of the Cyberspace Administration of China. We believe podcasting is and should remain an open medium, free of government censorship. As such we won’t be censoring podcast content at their request.

— Pocket Casts (@pocketcasts) June 11, 2020