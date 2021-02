Home iPad Auch im März? iPad Pro laut Leaker bald da

Auch im März? iPad Pro laut Leaker bald da

Auch das iPad Pro könnte bald sein bereits länger erwartetes Update erhalten. Auf der Liste möglicher Neuerungen steht ganz oben eine neue Displaytechnik, gefolgt von einem neuen Prozessor. Das Design bleibt höchst wahrscheinlich unverändert.

Apple wird wohl in nächster Zeit auch ein neues iPad Pro (Affiliate-Link) auf den Markt bringen, noch ist allerdings nicht klar, wann genau das sein wird. Nachdem im letzten Herbst keine Neuauflage vorgestellt worden war, ruhen nun die Erwartungen vieler Beobachter auf dem Frühling.

Auch der bekannte Leaker Jon Prosser hält an diesem Termin fest.

Also March, as far as I know — Jon Prosser (@jon_prosser) February 12, 2021

Gefragt, was denn mit dem iPad Pro sei, nannte er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter den März als möglichen zeitlichen Rahmen. Im März sieht er auch die AirTags von Apple erscheinen, Apfelpage.de berichtete.

Das iPad Pro 2021 kommt wohl mit A14X-CPU und vielleicht einem neuen Display

Apple wird das iPad Pro dem Vernehmen nach in diesem Jahr erstmals mit einem Mini-LED-Display ausstatten. Geräte mit dieser Hintergrundbeleuchtung sind energieeffizienter, Mini-LED-Displays sind zudem leuchtstärker und bieten bessere Kontraste.

Apple wird schon seit längerem ein Einstieg in die Mini-LED-Technik nachgesagt, in einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, welche Displays womöglich in der Apple-AR-Brille zum Einsatz kommen.

Neben einem Mini-LED-Panel erhält das iPad Pro sicher auch einen neuen Prozessor, der wohl auf dem A14 basieren wird. Das Design bleibt dem aktuellen Stand der Prognosen nach weitgehend unverändert.

