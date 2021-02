Keine neuen Verspätungen: AirTags vielleicht im März am Markt

Was waren nochmal die AirTags? Das werden voraussichtlich die Bluetooth-basierten Ortungsanhänger von Apple. Vergleichbare Tags gibt es schon von Samsung oder Tile und bei der Version von Apple kann man nur hoffen, dass sie mindestens doppelt so gut sind, wie alle Konkurrenten, wenn sie denn noch eingeführt werden.

Die AirTags treiben die Gerüchteküche seit Jahren um. Zwar hat Apple aus wohl überlegter Zurückhaltung nie ein Wort über mögliche Bluetooth-Ortungsanhänger verlauten lassen, doch waren sich Beobachter schon früh einig: Apple wird einen Herausforderer für Tile bringen, der unter anderem auf die Crowd setzen soll, um verlorene Gegenstände zurückzubringen.

Nur einen Hinweis auf einen Starttermin gab es bisher nie beziehungsweise alle Gerüchte haben sich zerschlagen. So könnte es auch diesmal wieder sein, oder?

Der letzte Stand in Sachen AirTags ist: Irgendwann 2021 sollen sie kommen. Das Jahr ist aber noch lang und etwas konkreter wurde bislang noch niemand. Nun meldet sich Jon Prosser zum Thema, mit einer ebenfalls wenig belastbaren Aussage.

AirTags are still on for March.

Haven’t heard of any further delays this time. 🤞

— Jon Prosser (@jon_prosser) February 12, 2021