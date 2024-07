Home Hardware Auch der Eve Weather ist nun mit Thread verfügbar

Auch der Eve Weather ist nun mit Thread verfügbar

Schaut man sich den Smart-Home-Markt an, macht sich eine gewisse Ernüchterung breit: sowohl die Einführung von Matter als auch Thread sorgte nicht für den erwarteten Impuls und so ist das Thema nach wie vor eine Nische. Das könnte auch daran liegen, dass einige Hersteller bei der Implementierung von Thread recht langsam voranschreiten. Überraschend gehört auch Eve Systems dazu.

Eve Weather kommt nun mit Thread

Die Vorteile des neuen Kommunikationsstandards Thread liegen auf der Hand, neben der Mesh-Funktion, welche die Reichweite erhöht, reagieren die Geräte auch bedeutend schneller. Nun kommt auch der Eve Weather in den Genuss. Rein äußerlich hat sich nichts verändern, Eve System scheint nur das Kommunikationsprotokoll Thread implementiert zu haben. Minimal verbessert hat man zudem die IP-Schutzklasse, statt IPX3 bietet der neue Eve Weather nun IPX4 an. Weiterhin der Eve Weather in der Lage, mithilfe der erfassten Daten (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck) eine zwölfstündige Wettervorhersage zu bieten.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Eve Weather kann ab sofort bestellt werden, unter anderem via Amazon. Der Preis bewegt sich mit 79,95 Euro auf dem Niveau des Vorgängers, der zudem auch noch verkauft wird. Achtet also dabei auf das Thread-Logo bei der Bestellung:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.