Apple Vision Pro: Neue Umgebung wird an Nutzer verteilt

Die Apple Vision Pro ist seit wenigen Tagen auch in Deutschland verfügbar. Mittlerweile dürften sich alle Käufer eingerichtet und ihre bevorzugte Umgebung gefunden haben. Wer sich noch etwas unwohl fühlt, könnte sich über diese Neuerung freuen.

Apple bringt eine neue Umgebung auf seine Vision Pro. Dabei handelt es sich um den in Norwegen liegenden Lake Vrangla. In der Nähe von Oslo haben Apples Fotografen eine mystische Stimmung eingefangen, die sich nun auf der Vision Pro nachempfinden lässt.

„Lake Vrangla“ kommt für visionOS 1 und 2

Umgebungen lassen sich in bestimmten Modi auf der Apple Vision Pro einstellen. Nutzer können zum Beispiel während der Arbeit oder beim Sport unterschiedliche Umgebungen wählen. Die neue Umgebung „Lake Vrangla“ bietet sich für die Nutzung abends oder bei Nacht an, wenn es dunkel ist und die Augen geschont werden sollen. Ein netter Nebeneffekt: Kompatible Videos und Fenster spiegeln sich in der Wasseroberfläche und verleihen einen noch immersiveren Eindruck.

Wie AppleInsider berichtet, wird die Umgebung „Lake Vrangla“ Stück für Stück ausgerollt und ist sowohl für visionOS 1 als auch für die Beta von visionOS 2 verfügbar.

