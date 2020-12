Home Apple AppSalat Mini: Doodle Jump 2 stürmt den App Store

AppSalat Mini: Doodle Jump 2 stürmt den App Store

Doodle Jump war vor vielen Jahren der Hit schlechthin. Mit einem sehr einfachen Konzept konnte das Game bei vielen Leuten die eine oder die andere langweilige Minute vertreiben. Nach längerer Zeit meldet sich Lima Sky, das Entwicklerstudio hinter Doodle Jump, mit Doodle Jump 2 zurück. In diesem AppSalat wollen wir erklären, was man sich davon erwarten darf.

Das Grundprinzip veränderten die Entwickler für Doodle Jump 2 nicht. Ihr spielt noch immer ein kleines Monster mit einem Rüssel. Mit diesem müsst ihr von Plattform zu Plattform springen und so immer weiter nach oben vordringen. Das Tierchen springt dabei automatisch, ihr müsst lediglich die Richtung durch Neigen eures Gerätes vorgeben.

Das war es aber noch lange nicht. Hier und da können kaputte Plattformen, schwarze Löcher oder feindliche Monster auftauchen. Letztere könnt ihr durch Tippen auf den Bildschirm ausschalten, so schießt ihr nämlich eine Kugel aus dem Rüssel der Spielfigur. Auch kann es vorkommen, dass sich Plattformen bewegen oder dass euch durch Sprungfedern, Trampoline oder Flughüte nach oben verholfen wird. Wenn ihr gefressen werdet oder ins Nichts springt, ist eine Runde beendet und ihr bekommt einen Score. So könnt ihr euch unter anderem mit anderen Spielern matchen.

Doodle Jump 2: Sterne sammeln und Level freischalten

Neu ist, dass verschiedene Level auf einen warten, welche durch das Sammeln von Sternen freigeschaltet werden können. Diese sind quer durch ein jedes Level verteilt, man sollte sie aber recht einfach finden. Insgesamt gibt es (derzeit) acht verschiedene Stufen, die sich durch verschiedene Mottos auszeichnen. In Level 4 sind die feindlichen Monster so zum Beispiel kleine Schäfchen und die Hauptfigur trägt einen kleinen Schlafanzug. Jetzt möchte man meinen, dass acht verschiedene Levels nicht viel sind. Doch allein für das angesprochene vierte Level muss man schon 150 Sterne sammeln. In Level 7 sind es schon 1200 Sterne. Es sollte also nicht so schnell langweilig werden. Trotzdem hoffen wir, dass in Zukunft noch weitere Levels hinzukommen.

Doodle Jump 2 könnt ihr kostenlos aus dem App Store herunterladen. Ein In-App-Kauf für 5,49 Euro entfernt jegliche Werbung.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!