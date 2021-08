Home Apple „Argylle“ auf Apple TV+: Rechte an Spionage-Spielfilm kosten 200 Millionen Dollar

Apple hat sich die Rechte am Stoff für einen neuen Spielfilm gesichert. Auf Apple TV+ wird der Streifen mit dem Namen „Argylle“ in der Folge später zu sehen sein. Dabei handelt es sich um einen Film, der in der Welt der Spione und Agenten angesiedelt ist – und der Apple eine hübsche Stange Geld gekostet haben soll.

Apple hat sich erneut um einen neuen Titel für seinen Streamingdienst Apple TV+ bemüht: Das Unternehmen konnte sich die Rechte an dem Spielfilm „Argylle“, wie zuletzt aus Branchenkreisen berichtet worden war.

Interessant hieran: Der Film basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage, doch anders als bei vielen anderen Filmprojekten, ist der gleichnamige Roman „Argylle“ ebenfalls noch nicht erschienen. Das Buch der Autorin Ellie Conway erzählt die Geschichte einer Art James Bond und seines Kampfs gegen allerlei unangenehme Zeitgenossen auf dem ganzen Erdball. Die Dreharbeiten zu „Argylle“ sollen noch dieses Jahr beginnen.

In den Hauptrollen in „Argylle“ sehen die Zuschauer unter anderem Henry Cavill und die Sängerin Dua Lipa, die sich zuletzt bereits in einem anderen Produkt von Apple verewigt hatte, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. In weiteren Rollen werden unter anderem auch John Cena, Bryce Dallas Howard, Samuel L. Jackson, Sam Rockwell, Catherine O’Hara und Bryan Cranston an dem Film mitwirken.

Wieder ein teurer Spaß für Apple

