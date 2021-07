Home Apps GarageBand erhält neue Soundpakete mit Material von Lady Gaga und Dua Lipa

Apple hat GarageBand für iPhone und iPad mit neuen Soundpaketen versorgt. Diese enthalten unter anderem Material von Lady Gaga und Dua Lipa. Die neuen Sounds können kostenlos innerhalb von GarageBand geladen werden.

Apple erweitert die Ausstattung von GarageBand für iOS: Das Unternehmen hat neue Soundpakete zur Verfügung gestellt. Diese sollen den Nutzern unter anderem dabei helfen, bessere Remixe zu erstellen.

Apple schreibt hierzu in einer entsprechenden Presseinformation:

Zum ersten Mal können Nutzer:innen die Kunst des Remixens direkt in der App erlernen — mit zwei neuen Remix-Sessions, die eine Schritt-für-Schritt-Videoanleitung bieten und Hits von Grammy-Preisträger:innen wie Dua Lipa und Lady Gaga enthalten. Musiker:innen können ab sofort auch Songs mit sieben neuen Producer-Paketen voller Beats, Loops und Instrumente erstellen, die von einigen der weltbesten Produzent:innen, darunter Boys Noize, Mark Lettieri, Oak Felder, Soulection, Take A Daytrip, Tom Misch und TRAKGIRL, speziell für GarageBand entwickelt wurden. Ein zusätzliches Producer-Paket bietet ein spezielles Begleitprogramm für die neue Apple Original Dokumentationsserie „Watch the Sound With Mark Ronson“, die am Freitag, 30. Juli auf Apple TV+ Premiere hat und es den Zuschauer:innen ermöglicht, mit Sounds zu experimentieren, die von der Musik in der Serie inspiriert sind.

Neue Soundpakete gratis zum Download in GarageBand

Auch zitiert Apple die Künstler, deren Input den Nutzern von GarageBand in Zukunft helfen soll, bessere Musik zu produzieren. Lady Gaga etwa erklärte anlässlich der Veröffentlichung des neuen Pakets:

„GarageBand ist mein Ideenpool und der Platz, an dem ich mit dem Songwriting beginne. Deshalb freue ich mich, meinen Song ‚Free Woman‘ als Remix-Session zur Verfügung zu stellen. Ich möchte, dass Musiker und Musikliebhaber sehen können, wie ein Song produziert wird und, dass sie alle einzelnen Komponenten hören können, um dann ihre eigene kreative Note darüber zu legen und in GarageBand das machen können, was sie möchten.“

Die neuen Soundpakete können laut Apple innerhalb von GarageBand kostenlos geladen und genutzt werden. Hierfür wird die aktuellste Version 2.3.11 benötigt.

