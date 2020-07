Aqara G2H: Günstige HomeKit-Kamera nun in Deutschland erhältlich

Einer der vergleichsweise neuen Hersteller für HomeKit-fähige Produkte auf dem deutschen Markt ist der chinesische Anbieter Aqara, welcher mit extrem günstigen Preisen den Markt aufmischen will. Besonders deutlich wird das bei der neuen Indoor-Sicherheitskamera von Aqara. Diese kommt mit einem beeindruckenden Funktionsumfang daher und kostet weit weniger als 100,00€.

Was kann die G2H?

Videoaufnahmen werden von der G2H in HD durch ein 140-Grad-Weitwinkel-Objektiv durch die Unterstützung von HomeKit Secure Video auf Wunsch direkt in der iCloud gespeichert. Dabei kann die Kamera eigenständig Menschen und Tiere erkennen, bietet Nachtsichteigenschaften und verfügt dank integriertem Mikrofon und Lautsprecher über ein Gegensprechsystem. Abgerundet wird die Ausstattung durch Sensoren, welche in der Lage sind, Erschütterungen, Geräusche und Bewegungen zu erfassen. Selbstverständlich lässt sich die Kamera natürlich auch via HomeKit in der Home-App steuern.

Fungiert zusätzlich als Hub

Abseits der Video-Funktionen ist bei der G2H aber die Hub-Funktion deutlich interessanter. Die Kamera kann dabei sowohl als HomeKit-Hub, statt einer Apple TV HD oder einem HomePod, fungieren. Zusätzlich unterstützt der Hersteller mit der Kamera auch den Zigbee-Standard, auch hier tritt die Kamera dann als Hub auf und es können andere Geräte daran gekoppelt werden.

Preise und Verfügbarkeit

Natürlich wollt ihr nun wissen, was das Teil kostet und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Aqara bietet diese Kamera mit diesen Funktionen und Features für knapp 50€ an – und das direkt bei Amazon Deutschland. Dazu könnt ihr mit Rot, Gelb, Blau und Weiß noch zwischen vier frischen Farben auswählen. Ein wirklicher netter Deal.

