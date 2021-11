Home Apps AppSalat AppSalat: Gute Alternativen für Notability

Nachdem Notability in dieser Woche sein Preismodell änderte, sind viele Nutzer verärgert. Deshalb möchten wir euch im heutigen AppSalat einige gute Alternativen zu der bekannten Notizen-App vorstellen.

Nebo

Zu Beginn wollen wir euch Nebo zeigen.

In nur wenigen Sekunden kann man eine Seite erstellen und mit dem Apple Pencil loslegen. Der Umfang der Werkzeuge hält sich recht in Grenzen, man bekommt einen Stift, einen Marker, einen Radiergummi und ein Lasso. Zusätzlich werden Freihandformen direkt umgewandelt, sodass sie nicht verwackelt aussehen. Aber auch das Tippen von Text wird unterstützt.

Nebo kann besonders praktisch für alle Personen, die auch einen Windows-PC oder ein Android-Gerät verwenden, sein. Die App gibt es nämlich auch für diese Plattformen und Daten werden mit allen Geräten synchronisiert. Am Mac ist Nebo auch zu Hause, allerdings nur auf den M1-Modellen.

GoodNotes

Während Nebo nicht so bekannt ist, sollte GoodNotes eigentlich jeder kennen – besonders die braven Leser unseres AppSalat. Das liegt vordergründig daran, dass GoodNotes mit vielen Features, die Notability auch hat, kommt. Gleichzeitig war die App immer ähnlich angepriesen.

Beim Öffnen der App wird der Nutzer sofort von seinen Notizbüchern begrüßt. Diese können auf Wunsch in Ordnern verstaut werden, was dazu beitragen kann, eine Struktur für seine Aufzeichnungen zu bewahren. Sofort sollten auch die bunten Cover ins Auge stechen. Beim Erstellen eines Notizbuches kann dieses festgelegt und im Nachhinein auch beschrieben werden, was dann ebenfalls in der Übersicht aufscheint.

Daraufhin kann man mit der Notizerfassung mithilfe des Apple Pencils und mehrerer virtuellen Werkzeuge starten. Dabei hat man noch die Wahl, auf welcher Papierart man schreiben möchte. Hier stehen zum Beispiel liniertes Papier, kariertes Papier und punktiertes Papier zur Verfügung.

Noteshelf

Sollte man mit GoodNotes aus einem Grund nicht zufrieden sein, gibt es immer noch Noteshelf. Hier sollte man sich recht schnell zurechtfinden, da der Funktionsumfang dem von Notability, aber auch dem von GoodNotes, ähnelt. So stehen euch auch hier mehrere Vorlagen und die Möglichkeit zur Aufzeichnung von Gesprochenem bereit. Natürlich synchronisiert auch Noteshelf die Notizen mit allen Geräten, auf denen man mit seiner Apple ID eingeloggt ist.

