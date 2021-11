Home Apple Für schlaue Köpfe: Eddy Cue spendet zehn Millionen Dollar an die Duke University

Apples Eddy Cue zeigt sich großzügig: Zehn Millionen Dollar haben er und seine Frau an die Duke University überwiesen. Das Geld soll unter anderem in die Erforschung innovativer KI-Lösungen investiert werden.

Abermals erweist sich eine von Apples Führungskräften als spendierfreudig: Diesmal ist es Eddy Cue, bei Apple verantwortlich für die ertragreiche Services-Sparte, die im letzten Quartal wieder einen neuen Umsatzrekord aufgestellt hatte, der eine großzügige Geldspende veranlasst. Er und seine Frau überweisen zehn Millionen Dollar an die Duke University, das schreibt die Hochschule in einer entsprechenden Mitteilung auf ihrer Webseite.

Apple fördert diese Hochschule bereits länger, nicht nur finanziell. Zuvor hatte sich Apples CEO Tim Cook die Universität ausgesucht, um dort eine Rede zu halten, auch von dieser Art Kapital kann eine Bildungseinrichtung immer eine Weile zehren.

Geld von Apple soll in die KI-Forschung fließen

An der Duke University sollen mit den zehn Millionen Dollar neue Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz erforscht werden, schreibt die Universität. Auch Cyber-Sicherheit soll ein Schwerpunkt der unterstützten Aktivitäten sein. Das Geld wird indes wohl in der Hauptsache in die Anwerbung und Bezahlung neuer Top-Wissenschaftler fließen, leider eine nicht zu ignorierende, wenn auch weniger schillernde Wahrheit im Wissenschaftsbetrieb.

Apple und seine Manager unterstützen regelmäßig Bildungseinrichtungen oder NGOs, auch spenden Cook und das Unternehmen immer wieder für Opfer von Naturkatastrophen, von denen es in unserer Zeit leider mehr als genug gibt. So unterstützte Apple erste Opfer von Corona, Angehörige verletzter oder getöteter Feuerwehrleute in Kalifornien nach den verheerenden Buschfeuern und auch die Flutopfer in Südwestdeutschland nach dem letzten Jahrunderthochwasser.

