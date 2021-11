Home Apps Notability knickt ein: Nach heftigen Protesten kein Abo-Zwang für Bestandskunden

Notability knickt ein: Nach heftigen Protesten kein Abo-Zwang für Bestandskunden

Erst gestern gaben die Entwickler von Notability mit dem Update auf Version 11.0 eine Neuausrichtung des Geschäftsmodells bekannt. Ab sofort ist die App kostenfrei als Basisversion, für mehr Komfort wie Synchronisation und die Handschriftenerkennung benötigt man ein Abo – dies gilt auch für Bestandskunden. Das sorgte für einen veritablen Shitstorm und Notability reagiert mit einer Kehrtwende.

Bestandskunden können die App ohne Abo weiterhin in vollem Umfang nutzen

Mit dem Update auf Version 11 stellte Notability auf ein Abo-Modell um und stieß insbesondere Bestandskunden damit vor den Kopf, Apfelpage.de berichtete. Die im Einmalkauf erworbenen Funktionen sollten fortan nur noch im ersten Jahr nach der Umstellung kostenfrei verfügbar sein, anschließend sollten Kunden 12,49€ pro Jahr bezahlen. Da die App zu den ältesten und beliebtesten Apps seiner Zunft zählte, war der Sturm der Entrüstung groß. Das Entwicklerteam reagierte nun umgehend und kündigte in seinem Blog an, dass Bestandskunden die bisherigen Funktionen in vollem Umfang auch in Zukunft nutzen können – auch ohne Abo. Ob dieses Nutzungsrecht auch zukünftige Funktionserweiterungen von Notability beinhaltet, hängt den Notability-Machern zufolge damit zusammen, wie aufwändig deren Entwicklung war.

Update ist dafür bereits in Arbeit

Für die Umstellung ist ein Update notwendig. Dieses ist bereits in Arbeit und soll in Version 11.0.2 zeitnahe im App Store erhältlich sein. Darüber hinaus entschuldigen sich die Macher von Notability. Man habe das Abo als Vorsichtsmaßnahme konzipiert, weil man ein kleines Unternehmen ist und man sich nicht sicher ist,, sich über den Einmalkauf refinanzieren zu können. In Anbetracht der Enttäuschung der Bestandskunden wolle man diesen Kurs nun korrigieren, auch hätte man die bestehenden Nutzer nie in diese Situation bringen dürfen.

-> Notability im App Store (Affiliate-Link)

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!